Panika na palube: Porucha motora vo vzduchu, úlomky urobili dieru do trupu, pasažier všetko nafilmoval

Cestujúci nakrútil vibrácie v kabíne.

PEKING - Počas letu zo Šanghaja do Hongkongu zlyhal motor v lietadle China Eastern Airlines. Trosky dokonca urobili veľkú dieru do trupu lietadla. Video ukazuje, ako prudké vibrácie vystrašili cestujúcich.

Let čínskej spoločnosti China Eastern Airlines smerujúcom do Šanghaja sa skončil drámou. Vo vzduchu sa pravdepodobne zlomili lopatky ventilátora na motore a ich úlomky prederavili trup. Išlo o typ Airbus A330-300, ako píše portál The Aviation Herald.

"Cestujúci hlásili, že sa ozvalo silné búchanie z ľavého motora, potom sa počas zvyšku letu ozývali silné vibrácie spojené so zvukmi ako traktor a silným zápachom po spálení. Cestujúci pri ľavom okne kričali, že ľavý motor je pokazený. Posádka oznámila poruchu lietadla a smerovala do Sia-menu," píše ďalej stránka.

China Eastern MU721 /Aiburs A330 diverted due to uncontained engine failure. pic.twitter.com/NdAFFwk6su — ChinaAviationReview (@ChinaAvReview) December 3, 2023

Jeden z cestujúcich zachytil desivé okamihy na palube lietadla na video. Celá kabína sa otriasala. Vidno to najmä na chvejúcich sa sedadlách. Našťastie stroj bezpečne pristál na letisku v Sia-mene a nikomu sa nič nestalo.