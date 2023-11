Aj keby bol v kóme! Politológ tvrdí, že víťazstvu Vladimira Putina v prezidentských voľbách nič nezabráni

Vyhrá Vladimir Putin voľby, aj keď bude v kóme? (Zdroj: SITA/Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

V posledných týždňoch bol Vladimir Putin na titulkoch najmä kvôli pochybným správam o jeho zdravotnom stave. Po mesiacoch online špekulácií o tom, že Vladimir Putin je vážne chorý a jeho koniec sa blíži, šialené správy dosiahli svoj vrchol pred niekoľkými týždňami, keď pochybný telegramový kanál „General SVR“ informoval, že Vladimir Putin je mŕtvy, šéf Kremľa dostal infarkt.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 627 (Zdroj: Twitter/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Ale v aktuáolnej správe britského „The Sun“ sa Vladimir Putin spomína v súvislosti s jeho úradom prezidenta Ruska. Konkrétnejšie sa bulvárny denník venuje otázke, či existuje možnosť, že prezidentské voľby v roku 2024 v Rusku vyhrá iný politik ako Vladimir Putin. Šéf Kremľa svoju opätovnú kandidatúru zatiaľ neoznámil, no považuje sa za nemožné, že Putin nebude kandidovať.

Všetky jeho snahy v tomto smere mali zatiaľ len jeden cieľ: Uľahčiť mu znovuzvolenie. Putin nedávno schválil nový zákon, ktorý hovorí, že nikto mladší ako 50 rokov nesmie kandidovať vo voľbách. Vo všeobecnosti sú prezidentské voľby v Rusku vnímané ako voľby naoko. O kandidátoch, ktorí kandidujú proti Putinovi, sa hovorí, že sú dosadení, píše The Sun. V užšom výbere pre voľby v roku 2024 sú vraj Gennadij Zjuganov z komunistickej strany, Leonid Sluckij z Liberálnodemokratickej strany a Alexej Nechajev zo strany Noví ľudia.

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Ivan Sekretarev, file)

Majú mu pomôcť vyhrať voľby

Podľa politického experta Jasona Jaya Smarta z Kyjeva má táto trojica pomôcť Vladimirovi Putinovi vyhrať zmanipulované voľby. Všetci traja podľa Smarta nepredstavujú pre Putina „žiadnu skutočnú hrozbu.“ „V minulosti prezidentskí kandidáti, ktorí kandidovali proti Putinovi, vo všeobecnosti iba povedali, že s ním súhlasia takmer vo všetkých bodoch,“ povedal politický expert. "Nikdy neponúkajú nič iné. Ich cieľom nie je vyhrať voľby, ale demonštrovať demokraciu."

Putin by vyhral voľby aj v kóme

Smart je presvedčený, že nič a nikto nemôže zastaviť Vladimira Putina, aby vládol v Kremli ďalších šesť rokov. Ak by sa Putin z akéhokoľvek dôvodu stal neschopným kandidovať, Kremeľ by pravdepodobne zmanipuloval voľby, aby mohol naďalej vládnuť. „Aj keby bol v úplnej kóme, ľudia okolo neho by stále mohli riadiť krajinu tak, aby to bolo priaznivo naklonené ich a aj jeho záujmom,“ je si istý politický expert.