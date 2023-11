Desivé slová Putina o ruskom svete! História podľa prezidenta, Ukrajinu úplne vymazal

Prezident Ruskej federácie Vladimir Putin na plenárnom zasadnutí ľudovej strany v Moskve (Zdroj: SITA/AP/Kremlin Pool Photo/Mikhail Klimentyev)

archívne video

Europoslanec Vladimír Bilčík v Európskom parlamente po rozprave o zatykači na Vladmira Putina a deportáciách ukrajinských detí do Ruska (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Na fóre "Súčasnosť a budúcnosť ruského sveta", ktoré sa konalo v Moskve pri príležitosti 30. výročia založenia ruskej ľudovej strany prezident Vladimir Putin vyriekol podobné slová, ako z júla 2021. Ukrajinci a Bielorusi boli podľa neho násilne a umelo odtrhnutí od Ruska v čase rozpadu Sovietskeho zväzu. "Z tejto tragédie sa treba poučiť rovnako ako z revolúcie 1917, kedy sa rozpadlo cárske Rusko," povedal.

Ruský národ by sa mal podľa neho opäť zjednotiť. "Ľudia všetkých národností...doplácajú na zlé kalkulácie a na to, že sa oddávali separatistickým ilúziám a ambíciám na násilné rozdelenie veľkého ruského národa, ktorý tvorí ľud Rusov, Bielorusov a Ukrajincov," pokračoval. Nepovedal však nič o rovnakom etniku, len o spojení sa pod jeden ruský ľud. Slová národ a ľud sa od seba snažil oddeľovať.

(Zdroj: Getty Images)

Inváziu na Ukrajinu, ktorá trvá od 24. februára 2022, obhajoval potrebou chrániť rusky hovoriacich obyvateľov Donbasu, pričom toto bol dôvod jeho podpory pre separatistov v tomto regióne. Postupne prešiel však na oslobodenie celého územia Ukrajiny "od fašistickej kyjevskej vlády slúžiacej Západu".

Ruský svet

Počas príhovoru použil a termín "ruský svet". Definoval ho ako všetky generácie ruských predkov a potomkov. "Patrí sem starobylá Rus, Moskovské kniežatstvo, ruské impérium, Sovietsky zväz aj súčasné Rusko. Ruský svet spája všetkých, ktorí cítia duchovné spojenie s našou vlasťou, ktorí považujú ruštinu za rodný jazyk, nesú odkaz ruskej histórie, a to bez ohľadu na národnosť." Chýba tu pomenovanie Kyjevská Rus. Slovo "kyjevská" nahradil za "starobylá", čím dal jasne najavo, že práve toto územie bola pravlasť dnešných Rusov. Inými slovami, Ukrajinu aj jej národ úplne vymazal.

(Zdroj: Getty Images)

"Rus, to je viac ako národnosť, a tak to aj vždy bolo v histórii našej krajiny. Zahŕňa to kultúrnu, duchovnú a historickú identitu," čím Putin vlastne povedal, že za Rusko považuje aj východ Ukrajiny či krajiny na Kaukaze. Spomenul, že súčasná západná rusofóbia nie je zameraná len proti Rusom, ale aj Tatárom, Čečencom, Jakutom a Burjatom.

"Bez Rusov ako etnickej skupiny a bez ruského ľudu nemôže existovať ruský svet ani samotné Rusko. Toto vyhlásenie neobsahuje žiadny nárok na nadradenosť..." Na druhej strane ale staval ruský jazyk na úroveň štátneho a štátotvorného.

Migračná politika

Moskovský patriarcha Kirill sa vyjadroval voči iným národom oveľa ostrejšie. Migračnú politiku treba podľa neho upraviť spôsobom, aby sa zachovala ruská kultúra. Migrantov označil za šíriteľov terorizmu, zločinu či korupcie. "Ich ekonomický prínos pre Rusko ešte neznamená, že nebudú rešpektovať ruskú spoločnosť a tradície," dodal.