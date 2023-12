Putinov prisluhovač šíri obavy z tretej svetovej vojny: Rusko chce chrániť svoje záujmy všetkými prostriedkami

Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Vladimir Putin a jeho prisluhovači sa nikdy neunavia v podnecovaní strachu ľudí z tretej svetovej vojny. Od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 šéf Kremľa, jeho zamestnanci a propagandisti v štátnej televízii opakovane smerovali na Západ výhražné slová. V súčasnosti je to námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Rjabkov, ktorý opäť vyvoláva obavy z ďalšej svetovej vojny.

Ako aktuálne informuje spravodajský portál "Newsweek", námestník ministra varoval pred možným ozbrojeným konfliktom medzi Moskvou a členskými štátmi NATO v rozhovore zverejnenom v stredu pre ruský denník "Izvestija". Rjabkov dal jasne najavo, že Rusko bude brániť svoje vlastné záujmy všetkými dostupnými prostriedkami. Je teda na NATO, aby zabránilo svetovej vojne.

Bude tretia svetová vojna? NATO má na výber

Na otázku, či by mohlo dôjsť k ozbrojenému konfliktu, námestník vysvetlil: "Závisí to od Severoatlantickej aliancie. NATO má na výber. Ako sme už ukázali, sme pripravení chrániť naše národné záujmy akýmikoľvek prostriedkami." Sergej Rjabkov označil správanie NATO pri opakovanom zasahovaní do ruských záujmov, napríklad prostredníctvom ekonomických sankcií, za „nebezpečnú cestu“.

Rusko nie je závislé od vzťahov so Západom

Námestník ministra zahraničných vecí ďalej uviedol, že neverí, že vzťahy medzi Ruskom a NATO bude možné obnoviť „čoskoro“. "To je nemožné z principiálnych aj praktických dôvodov. Ak si niekto na Západe myslí, že tieto vzťahy potrebujeme a že v určitom bode prídeme a požiadame o ich obnovenie, tak je to veľká chyba," povedal Rjabkov.