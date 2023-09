Bulharskí demonštranti blokujú cesty, hnevajú ich plány na odstavenie elektrární

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Zástupcovia priemyslu uviedli, že protestujúci zablokovali kľúčové diaľnice na protest proti plánom prozápadnej vlády v troch bulharských regiónoch, v ktorých sa ťaží uhlie. Demonštranti žiadajú "spravodlivú energetickú transformáciu" pre južné a juhozápadné regióny. Protestujúci zablokovali cestu E-79 na juhozápade Bulharska, ktorá vedie do Grécka, a diaľnicu Trakia vedúcu k Čiernemu moru a do tureckého Istanbulu. To podľa miestnych správ viedlo k dopravným zápcham dlhým viac ako kilometer. Protest zablokoval tiež trasu cez Priesmyk republiky v pásmovom pohorí Stará planina, čím sa zabránilo aj cestovaniu do Grécka a Turecka.

Jeden z demonštrantov vyhlásil hladovku. Bulharsko chce do roku 2038 zatvoriť svoje uhoľné elektrárne a bane. Demonštranti súhlasia s dátumom, ale nie so spôsobom, akým sa má prechod na čistejšiu energiu realizovať. Napriek protestom má vláda premiéra Nikolaja Denkova v piatok schváliť plány na zatvorenie troch uhoľných oblastí, aby sa vyhla strate finančných prostriedkov na prechod na čistú energiu vo výške 2,3 miliardy dolárov z plánu obnovy EÚ. Denkov uviedol, že plány Bulharska musia byť predložené do piatka. Zástupcovia baníkov a zamestnancov uhoľných elektrární žiadajú mesačný odklad, aby sa mohli zúčastniť na procese plánovania energetickej transformácie. V súčasnosti sa približne polovica bulharskej elektrickej energie vyrába z uhlia a ďalšia tretina z jadrovej energie.