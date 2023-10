Slovensko patrí medzi dotknuté strany pre plánovanú elektráreň v Poľsku

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Slovensko patrí medzi dotknuté strany pri plánovanej výstavbe prvej jadrovej elektrárne v Poľsku. Pre TASR to potvrdil hovorca Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Tomáš Ferenčák. Podotkol, že pripomienky Slovenska k výstavbe boli vyhodnotené a doplnené v dokumentácii Vyhlásenie investora na účely cezhraničného posudzovania.

"Nejde však o jadrovú elektráreň modulárneho typu," ozrejmil Ferenčák. Priblížil, že rezort životného prostredia dostal z poľskej strany správu o hodnotení navrhovanej činnosti, ktorá bola rozoslaná na pripomienkovanie príslušným orgánom. "V nadväznosti na vyššie uvedené bola fáza vecného objasňovania cezhraničných konzultácií vedených podľa článku päť Dohovoru z Espoo považovaná za ukončenú," doplnil. Podotkol, že poľská strana bude MŽP v ďalšom kroku priebežne informovať o procese povoľovacieho konania.

Poľsko plánuje vybudovať svoju prvú jadrovú elektráreň na pobreží Baltského mora do roku 2033. Jej výstavba by sa mala začať v roku 2026. Na výstavbe elektrárne sa bude podieľať americká spoločnosť Bechtel a firma Westinghouse Electric Co, ktorú si Poľsku vybralo ako dodávateľa technológie.