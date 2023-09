MIMORIADNY ONLINE Obyvatelia okupovaných oblastí nemôžu vychádzať: Rusko zaviedlo cenzúru komunikácie

(Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

MOSKVA/KYJEV - Vojna na Ukrajine aj naďalej pokračuje. Rusko naďalej okupuje viaceré oblasti na Ukrajine. Podľa portálu The Kyiv Independent v okupovanej Doneckej oblasti Rusko zaviadlo prísny zákaz vychádzania ako aj cenzúru komunikácie. Situáciu sledujeme ONLINE.