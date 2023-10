Balkánu hrozí nová vojna, varovala kosovská ministerka zahraničných vecí

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

ZÁHREB — Kosovská ministerka zahraničných vecí Donika Gërvallová-Schwarzová v pondelok v rozhovore pre nemecké médiá varovala, že na Balkáne môže vypuknúť nová vojna. Správu sme prevzali z agentúry HINA.