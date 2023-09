Ruský expert šokoval svojou teóriou: Prigožin stále žije a nachádza sa na tomto ostrove!

Je Jevgenij Prigožin stále nažive? (Zdroj: SITA/AP Photo/Dmitri Lovetsky)

Je oficiálne potvrdené, že šéf wagnerovcov Jevgenij Prigožin zomrel pri leteckom nešťastí niekoľko týždňov po jeho zastavenom prevrate v Rusku. Už je aj pochovaný. O oficiálnych vyhláseniach však existujú pochybnosti. Bývalý profesor neverí v Prigožinovu smrť. Stále tvrdí, že zomrel iba jeden z dvojníkov žoldnierskeho bossa.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 564 (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Pritom DNA testy mali podľa oficiálnych informácií potvrdiť, že na palube havarovaného lietadla bol šéf Wagnerovskej žoldnierskej skupiny.

Dr. Valerij Solovej, ktorý pracoval v Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov, tvrdí, že pri smrteľnej havárii lietadla bol na palube jeden z Prigožinových dvojníkov. Skutočný šéf wagnerovcov stále žije. Utiekol do inej krajiny a plánuje pomstu. Britské médiá informovali koncom augusta o šokujúcej teórii politológa. 63-ročný muž povedal: "Po prvé, lietadlo, v ktorom mal letieť Jevgenij Prigožin, bolo zostrelené ruským systémom protivzdušnej obrany - k výbuchu na palube nedošlo. Samotný Prigožin na palube nebol. Jeho dvojník letel na jeho mieste - Vladimir Putin si je toho plne vedomý. Ak veríte oficiálnym vyhláseniam ruských úradov, čo mám potom povedať?".

Zobraziť galériu (4) Miesto havárie lietadla Jevgenij Prigožina (Zdroj: SITA/AP Photo)

A ešte dodal, že Prigožin v inej krajine stále pokračuje v plánovaní zvrhnutia ruského prezidenta Vladimira Putina.

Už vtedy Solovej avizoval, že začiatkom septembra prezradí, na akom mieste sa Prigožin ukrýva. A tak sa aj stalo. Ako píše Daily Mail, Solovej splnil svoj sľub a vyhlásil: „Sľúbil som vám, že prezradím, kde sa Prigožin ukrýva. Je vo Venezuele, na ostrove známom ako Isla de Margarita.“ Ako dodal, Prigožina varovali pred atentátom zdroje z najvyšších kremeľským miest.„Niekto Prigožina varoval, vedel, že jeho lietadlo bude zničené,“ dodal ruský analytik.

Lietadlo s Prigožinom na palube začalo po dopade horieť. (Zdroj: Twitter/Visegrád 24)

A vo svojich teóriách pokračuje ďalej. Podľa neho došlo k uzavreniu dohody, ktorá zahrňovala Putina a tajomníka Rady bezpečnosti Ruskej federácie Nikolaja Patruševa. Dohoda zaväzovala Prigožina, aby zmizol. So svojími bojovníkmi by sa vrátil až po Putinovej smrti a mal podporiť v boji o moc Petruševa. „Dohodli sa na spolupráci v tejto kritickej situácii. To znamená, že Prigožin teraz musí zostať skrytý,“ vysvetlil Solovej.

Mnohí experti však považujú jeho teórie za prehnané a nepodložené.

Jevgenij Prigožin (Zdroj: TASR/AP/Razgruzka_Vagnera telegram channel)

Na platforme Telegram nedávno prebehol prieskum, podľa ktorého až 38 percent jeho ruských užívateľov verí, že Prigožin žije. To tvrdí aj Solovej, podľa ktorého si šéf wagnerovcov užíva v Karibiku. Profesorovým teóriám však protirečí dôverník šéfa wagnerovcov Maxim Šugalej. Ten vyhlásil, že si je úplne istý, že Prigožin nežije a že jeho smrť má na svedomí niekto z Kremľa.