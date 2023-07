Šialená dráma a záchrana života malého bábätka: Zúfalý otec rozbíjal čelné sklo, pomáhali mu všetci!

Záchrana života malého bábätka z rozhorúčeného auta (Zdroj: Twitter/@q_basia)

Znepokojujúce video ukazuje muža, ktorý sa opakovane pokúša rozbiť čelné sklo na svojom automobile. Zrejme nedopatrením alebo chybou na vozidle zostalo dieťa uväznené v automobile, ktoré otec zaparkoval na čerpacej stanici, informuje britský Daily Mail. Okoloidúci s napätím sledovali situáciu, no jeden z mužov neváhal a prišiel pomôcť mužovi.

Napokon sa im spoločnými silami podarilo rozbiť na čelnom skle dostatočne veľkú dieru, aby jeden z mužov sa dostal do auta a dieťa vložil otcovi z auta opatrne do rúk. Harlingenská polícia objasnila celú situáciu a uviedla, že rodičia omylom nechali kľúče od auta vo vozidle s dieťaťom. To sa následne zamklo s bábätkom vo vnútri. Polícii sa podarilo prísť až po záchrane dieťaťa.

🚨NEVER LEAVE CHILDREN OR PETS IN A CAR🚨



Incredible moment bystanders smash into a locked hot car and drag a baby out amid scorching 100F+ ( 37.7 DEGREES) temperatures in Texas https://t.co/0MB810Ifx4 pic.twitter.com/pKzMT4Y97V — BasiaQ (@q_basia) July 24, 2023

V tomto prípade však bolo dôležité konať čo najrýchlejšie. Rýchla záchranná služba dieťa skontrolovala, no našťastie sa celý incident skončil so šťastným koncom a dieťa odovzdali rodičom živé a zdravé. Podľa dostupných informácií nie je jasné, aký čas bolo dieťa uväznené v aute, no americký Národný úrad pre bezpečnosť cestnej premávky upozorňuje, že v týchto horúčavách v aute stúpa teplota o približne 20 stupňov už za 10 minút. Minulý rok zomrelo v Amerike v dôsledku horúčav 33 detí uväznených v autách.