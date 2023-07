Rodičia si užívali na párty alkohol aj drogy: Po návrate zabudli na vlastné dieťa! Krutá smrť v rozhorúčenom aute

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

FLORIDA – Nezodpovednosť, aká nemá obdobu. Rodičia sa vrátili z párty, na ktorej si užívali až do ranných hodín aj so svojimi tromi malými deťmi. Po návrate v nie úplne triezvom stave odložili do domu jedlo aj dve staršie deti a išli spať. Na to najmenšie akosi pozabudli a len 18-mesačné dievčatko nechali v aute. Žiaľ, kým sa rodina potom, ako sa vyspala, spamätala, ich dcérka v rozhorúčenom aute zomrela.