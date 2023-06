Vodič autobusu si na zastávke rozopol nohavice a...Trauma do konca života: Obeť všetko uverejnila na sociálnej sieti

archívne video

V utorok 30. mája zastavil polhodinu pred polnocou na pražskej zastávke Dejvická smer Suchdol autobus číslo 107. Z vozidla vystúpil šofér a tváril sa, že si potrebuje uľaviť. Dievča, ktoré stálo obďaleč však spozorovalo niečo strašné. Všetko následne publikovalo na sociálne siete. "Vystúpil na zastávke, zapálil si cigaretu a s upretým pohľadom na mňa začal onanovať. Chodil pritom okolo stromu, odpadkových košov, autobusu a dokonca aj okolo mňa. Stále si ho pritom leštil. Sama na zastávke som to radšej riešiť nechcela," uverejnila na sociálnej sieti s tým, že sa bála a preto radšej počkala na ďalších cestujúcich.

Je to v pohode

Ako prvý bol istý chlap, ktorého považovala obeť, podľa Facebooku "Runa Majka Magdaléna", za gentlemena. Slušne ho poprosila o pomoc, no jeho odpoveď bola, že "je to v pohode" a nebude to riešiť. "Počkala som, kým vodič nastúpi do autobusu a odíde. Potom som zamierila k autobusu, ktorý parkoval za ním a všetko som povedala druhému vodičovi," povedala. Tento vodič to ohlásil na dispečing a odtiaľ sa dievča dozvedelo, kde bude mať autobus 107 poslednú zastávku tej noci.

Hlášení místního rozhlasu. Dnes (potažmo včera, chcete-li) v půl dvanácté noční hodiny vystoupil řidič autobusu čísla... Posted by Runa Majka Magdaléna on Tuesday, May 30, 2023

Situácia samala ešte skomplikovať, keď zvrhlík autobusár odmietol zastaviť na zastávke, kde ho už čakala polícia aj kolegovia z dispečingu. Polícia mladej dievčine verila, pretože tá stihla odfotiť autobusára priamo v situácii, keď onanoval. "Jeho verzia pred políciou bola, že sa chcel len vymočiť a ako vodič autobusu nemá veľa možností. Oponovala som mu, že ciká, akoby triasol so šejkerom," podotkla poškodená.

Prezumpcia neviny

Prípadom sa zaoberá česká polícia. "Pokiaľ sa situácia odohrala tak, ako ju opísala cestujúca, je nám to nesmierne ľúto. Naďalej sme v kontakte s políciou. Podnet berieme veľmi vážne, takéto správanie netolerujeme. Na druhej strane tiež ctíme prezumpciu neviny. Pracovnoprávne kroky voči vodičovi sa preto dajú uplatňovať až po skončení vyšetrovania a v prípade, že bude skutočne uznaný za vinného," uviedol pre Blesk vedúci odboru Komunikácie DPP Daniel Šabík.