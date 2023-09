VIDEO len pre tie najsilnejšie povahy: Mužovi vytiahli z oka neuveriteľne dlhého červa

(Zdroj: Getty Images)

KARNATAKA - Video, z ktorého vám príde zle. Tak by sa dal charakterizovať prípad, ktorý sa odohral v indickom meste Karnataka. Muž, ktorý sa sťažoval na bolesti a pichanie v oku, v ňom mal neuveriteľne dlhého parazita.

Šesťdesiatročný Ind, ktorý sa sťažoval na bolesti a svrbenie v očiach, prišiel zúfalý do nemocnice, kde zdesení lekári objavili niečo, s čím rozhodne nepočítali. V oku sa mu usídlil parazit. Tie mu našli dokonca aj v krvi. Video, ktoré sa opäť rozšírilo na sociálnych sieťach, zachytáva, ako mu skrúcajúceho sa červa vyberali z oka.

Video nie je vhodné pre osoby s citlivou povahou

Pacient netušil, ako sa mu parazit dostal do oka. Prítomnosť parazitického červa alebo jeho lariev v oku sa nazýva očná filarióza. Larvy sa do oka môžu dostať po uštipnutí komárom. Odhaduje sa, že týmto typom červa je infikovaných približne 120 miliónov ľudí na svete, najmä v strednej Afrike, južnej a strednej Amerike, ale aj v Ázii. Do oka však preniknú zriedkavo.

Lekár Srikanth Shetty identifikoval červa ako druh Wuchereria Bancrofti. Ak by ho neodstránili včas, mohol by poškodiť zrak pacienta natrvalo. Miestnym reportérom sa Shetty priznal, že bolo pre nich výzvou vytiahnuť ešte živého červa naživo, pretože mŕtvy by mohol mužovi spôsobiť ďalšie komplikácie jeho zdravotného stavu. Pacientovi po zákroku nasadili špeciálne lieky.