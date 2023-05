TIETO roztoče sa v noci pária na vašej tvári: Nechutné! Sú nebezpečné?

Video na YouTube s názvom „Journey to the Microcosmos“ zachytáva zábery, ktoré nasnímal kameraman a autor knihy „Skrytá krása mikroskopického sveta“ James Weiss po tom, čo na tvári spozoroval záhadnú čiernu škvrnu. Ukázalo sa, že táto čierna škvrna je v skutočnosti roztočom Demodex, ktorý má dĺžku menej ako jeden milimeter a osem malých nožičiek. Existujú dva rôzne typy roztočov: Demodex folliculorum, ktorý obýva naše vlasové folikuly a jedia kožné bunky, a Demodex brevis, ktorý žije na našich tvárach a v blízkosti mazových žliaz a konzumuje olej vylučovaný z ľudskej pokožky, informovali odborníci z Cleveland Clinic.

Cez deň sa nachádzajú v našich póroch a v noci hľadajú iné roztoče na tvári, s ktorými by sa mohli spáriť. „Keď sú hotové, zamieria späť do vašich pórov, aby nakladali vajíčka,“ vysvetlil hostiteľ šou Hank Green. Podľa jeho slov dospelý Demodex nakladie približne 20 až 24 vajíčok do vlasových folikulov a do troch až štyroch dní sa vyliahnu mláďatá. „Ich životnosť sa skončí o niekoľko týždňov neskôr, kedy sa mŕtve roztoče rozložia vo vašich folikuloch alebo mazových žľazách a zmenia malé vačky na koži na malé cintoríny roztočov,“ uviedol Green. Avšak, hoci to všetko môže znieť nechutne, roztoče sú neškodné a nachádzajú sa takmer na každom človeku.

Roztoče prvýkrát objavili dvaja vedci ešte v roku 1841. Podľa Discover Magazine však nedokázali celkom prísť na to, čo sú zač, a prvýkrát ich formálne študoval v roku 1842 nemecký vedec Gustav Simon. Demodex sú klasifikované ako pavúkovce, ktoré sú úzko spojené s hmyzom, ako sú pavúky a kliešte, informovali odborníci z Cleveland Clinic. Tieto roztoče sa podľa Greena zvyčajne šíria fyzickým kontaktom. Štúdia z roku 2015 dokonca zistila, že sa prenášajú z jedného člena rodiny na ďalšieho po celé generácie.

„V širšom zmysle nie sú nebezpečné, pretože ich máme všetci a zdá sa, že väčšina z nás s nimi celkom dobre žije,“ povedala v roku 2019 pre NPR Michelle Trautweinová, entomologička z Kalifornskej akadémie vied v San Franciscu. „Väčšinou ich zdieľame v rámci rodinných jednotiek a zdá sa, že ste kolonizovaní už krátko po narodení, s najväčšou pravdepodobnosťou vašou matkou,“ dodala Trautweinová.

Keďže roztoče žijú v póroch, je ťažké sa ich zbaviť. Zriedkavo môžete na svojej tvári spozorovať biely lesk, ktorý niektorí lekári nazývajú „demodektický mráz“. To sa stane vtedy, keď sa roztoče na tvári enormne premnožia. Podľa Greena a štúdie z roku 2022 z časopisu Molecular Biology and Evolution by sme s roztočmi Demodex mohli v budúcnosti žiť v symbióze. To znamená, že roztoče a ľudia by sa v určitom okamihu mohli stať na sebe závislými. Tento deň však ešte nenastal. Napriek tomu Trautweinová podotkla, že Demodex s ľuďmi žijú už dlhé roky. „Stále s nimi máme veľmi starý a intímny vzťah a zdá sa, že tieto druhy roztočov sme mali so sebou počas celej našej histórie. Takže sú staré ako náš druh, staré ako Homo sapiens,“ dodala Trautweinová.