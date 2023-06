Hmyz žije na Zemi takmer 400 miliónov rokov. No dokedy ešte?

Na vybetónovaných plochách sa mu veľmi nedarí a jeho prežitiu nepomáhajú ani pesticídy. Ak by však hmyz jedného dňa vymrel úplne, máme obrovský problém. S tým, čo jesť, čo piť aj čo si obliecť.

Načo ho potrebujeme?

Bez usilovnej práce opeľovačov by nám na predajných pultoch chýbali ovocie a zelenina, koreniny, oleje, všetky výrobky s cukrom a medové produkty, ale aj káva, čaj, kakao, kvalitné mäso či oblečenie, ktoré sa vyrába z bavlny. Hmyz významne prispieva k opeľovaniu rastlín a stromov, ktoré nám zabezpečujú kyslík a pomáhajú regulovať klímu.

„My, ovocinári, sme s prírodou úzko spätí a vnímame, ako sa v poslednej dobe mení. Ľadovec sa na Slovensku objavoval raz za desať rokov, teraz našu úrodu ohrozuje aj niekoľkokrát ročne,“ vysvetľuje Martin Dokupil, marketing manažér Dobrý Ježko a dodáva: „Okrem počasia tiež zápasíme s úbytkom včiel a čmeliakov, ktorí sú pre opeľovanie ovocných sadov nenahraditeľní. Bez opeľovačov by nebolo ovocia ani zeleniny, čo by sme si mali všetci čo najskôr uvedomiť.“

Hmyz je na Zemi už takmer 400 miliónov rokov

S pesticídmi opatrne

Nadmerné používanie pesticídov je jedným z hlavných dôvodov, prečo dochádza k celosvetovému úhynu hmyzu. A nehovoríme iba o včelách, ale tiež o motýľoch, lienkach, pestriciach či zlatoočkách, ktoré sú pre zachovanie biodiverzity rovnako dôležité. Pesticídy síce ochránia úrodu pred škodcami, no zároveň môžu ohroziť existenciu rastlín a zvierat, úrodnosť pôdy i naše zdravie.

Kaufland prísne sleduje používanie pesticídov u dodávateľov ovocia a zeleniny

Kaufland ako jeden z najväčších predajcov potravín na Slovensku v tom má jasno. Od roku 2006 sa podieľa na manažovaní pesticídov a dôkladne dbá na to, aby jeho prísne zásady dodržiavali aj dodávatelia, s ktorými spolupracuje. Ide napríklad o podmienku, aby sa pesticídy používali iba vtedy, keď neexistuje žiadna iná alternatíva a v ideálnom prípade sa nepoužívali vôbec. Nie je to síce jednoduché, no príroda takúto pomoc rozhodne potrebuje.

Pomôžme biodiverzite aj my

Zaberajú aj také drobnosti, ako keď si na balkóne zasadíme kvety a bylinky, priateľské k včelám a hmyzu, alebo uprednostníme zodpovedný nákup potravín z overených zdrojov. Dôležitosť zachovania hmyzu v mestách známy reťazec zdôrazňuje aj výstavbou hmyzích hotelov, ktoré nájdete nielen v okolí jeho predajní, ale takisto v ZOO v Bratislave, Košiciach, Bojniciach či v Spišskej Novej Vsi. Drevené búdky poskytujú hmyzu ochranu pred nepriaznivým počasím a predátormi a vy sa z nich zase dozviete veľa zaujímavého o jeho obyvateľoch. Dnes ich po celom Slovensku stojí už vyše tridsať.

Ochrana biodiverzity je pre Kaufland veľmi dôležitá

„Ochrana biodiverzity je pre nás mimoriadne dôležitá, a o to viac v mestskom prostredí, kde sú včely a drobný hmyz najviac ohrozené stratou prirodzeného úkrytu. Z tohto dôvodu ako symbol dôležitosti zachovania rozmanitosti druhov rastlín a zvierat na zemi, umiestňujeme nielen v blízkosti našich predajní drevené hmyzie hotely,“ vysvetľuje Lucia Vargová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovenská republika, v.o.s.

Hmyzie hotely pomáhajú hmyzu prežiť v mestách

A čo sa dá ešte urobiť? Napríklad priniesť do našej krajiny trochu viac zelene, načo sa podujala Nadácia Ekopolis. Vo výsadbe stromov a rastlín po celom Slovensku ju podporuje aj Kaufland, ktorý sa stal hrdým partnerom iniciatívy Sadíme budúcnosť. Túto jar spoločne podporili sadenie ovocných stromov v Banisku pri Brezne, na ktorom sa podieľali aj miestni záhradkári, školáci, dôchodcovia a nadšení dobrovoľníci. „Veríme, že nové stromy sa uchytia, zakvitnú a budú robiť radosť nielen včelám a hmyzu, ale tiež miestnym obyvateľom,“ hovorí Lucia Vargová.

Naučiť sa lepšie chrániť prírodu by sme sa mali úplne všetci. Každý z nás totiž dokáže svojou „troškou“ prispieť k obnove biodiverzity a zodpovednejším konaním zlepšovať svet, v ktorom žijeme.