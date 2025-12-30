Silvestrovské koktaily: Tieto recepty, ktoré rozprúdia každú novoročnú párty

BRATISLAVA - Posledný večer roka si pýta niečo lepšie než obyčajný pohár sektu. Ak chceš, aby tvoja silvestrovská párty mala šmrnc, stav na originálne koktaily – teplé, ľadové aj nealkoholické. Tu je výber receptov, s ktorými zaboduješ už na prvý dúšok.
Bublinky v novej podobe: keď sekt hrá hlavnú úlohu
Silvester a sekt patria k sebe, no nemusí ísť vždy len o tradičný prípitok. Šumivé víno je ideálnym základom pre koktaily, ktoré dodajú oslave sviežosť aj eleganciu.
Medzi najobľúbenejšie patria Mangový sektový koktail, noblesný Šampanský klasík a chladivý Martini Spritz. Všetky sú jednoduché na prípravu a pritom pôsobia luxusne.
Teplé koktaily, ktoré zahrejú po polnočnom ohňostroji
Keď je vonku zima a hostia sa vrátia z balkóna či dvora po polnočnom svetelnom divadle, najlepšie padne niečo horúce.
K zimným stáliciam patrí tradičná Ohnivá bowla s rumom a citrusmi či zimná verzia letnej klasiky – Horúci Hugo. Oba nápoje prevoňajú byt a pritom príjemne zahrejú.
Pre vodičov a tých, čo nechcú alkohol: nealko koktaily plné chuti
Nie každý chce začať nový rok s bolesťou hlavy. Našťastie existuje množstvo nealkoholických drinkov, ktoré chutia rovnako dobre ako tie klasické.
Hitom večera môže byť svieži Jablkový caipirinha s mätou, exotický Marakujový osviežovač alebo premyslený, voňavý Iskrivý rozmarín.
Mangový sektový koktail
Ingrediencie:
- 1 zrelé mango
- 1 limetka na ozdobenie
- šťava z 1 limetky
- 1 fľaša suchého sektu
- lístky citrónovej medovky
Postup:
Mango ošúp a nakrájaj, rozmixuj na hladké pyré a premiešaj s limetkovou šťavou. Schlaď. Rozdeľ do pohárov, zalej sektom a ozdob mangom, limetkou a medovkou.
Šampanský klasík
Ingrediencie:
- kocka cukru
- pár kvapiek Angostury
- suché šampanské
- kúsoček citrónovej kôry
Postup:
Do pohára daj cukor pokvapkaný Angosturou, zalej studeným šampanským a pridaj vytlačenú citrónovú kôru.
Martini Spritz
Ingrediencie:
- ľad
- Prosecco
- 4 cl bieleho vermútu
- zelená oliva
Postup:
Do veľkého vínového pohára vlož ľad, pridaj Prosecco, vermút a premiešaj s olivou.
Ohnivá bowla
Ingrediencie:
- 1 pomaranč
- 1 citrón (šťava + kôra)
- 2 l červeného vína
- 500 ml pomarančového džúsu
- koreniny: škorica, klinčeky, badián
- cukrová homola
- 350 ml rumu (54%)
Postup:
Víno zohrej, pridaj džús, citrusy a koreniny. Polož nad nádobu cukrovú homolu pokvapkanú rumom. Zvyšok rumu postupne prilievaj zapálený, aby pomaly karamelizoval cukor.
Horúci Hugo
Ingrediencie:
- fľaša suchého bieleho vína
- 75 ml bazového sirupu
- plátky citróna
- mäta
Postup:
Víno so sirupom jemne zohrej (nevariť), podávaj s citrónom a mätou.
Jablkový caipirinha s mätou (nealko)
Ingrediencie:
- 1 limetka
- lístky mäty a medovky
- 2 ČL trstinového cukru
- drvený ľad
- 250 ml zahmleného jablčného džúsu
Postup:
V pohári roztlač limetku s cukrom a bylinkami. Pridaj ľad a zalej jablčným džúsom.
Marakujový osviežovač (nealko)
Ingrediencie:
- 300 ml marakujového nektáru
- 200 ml čerstvého pomarančového džúsu
- 200 ml ananásového džúsu
- 3 PL citrónovej šťavy
- minerálka
Postup:
Zmiešaj ovocné šťavy, nalej na ľad a doplň minerálkou.
Iskrivý rozmarín (nealko)
Ingrediencie:
- pomaranč
- 2 ČL trstinového cukru
- 1 vetvička rozmarínu
- drvený ľad
- minerálka
Postup:
V pohári roztlač pomaranč s cukrom a rozmarínom. Pridaj ľad a zalej minerálkou.