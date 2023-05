Putinovej propagande dochádza dych: Správy o vojne na Ukrajine už Rusov unavujú, rozhlas a televízia melú z posledného

archívne video

Ruská štátna televízia a rozhlas melú z posledného. Programy, ktoré boli na začiatku invázie na Ukrajinu až nadmieru sledované, sú v súčasnej dobe pre ruské obyvateľstvo skôr neobľúbené. Obyvateľov najväčšej krajiny sveta už unavujú stále pretláčané informácie o vojne na Ukrajine. Ako informuje Newsweek, od septembra minulého roku, kedy prezident Putin vyhlásil mobilizáciu, sa sledovanosť ruskej štátnej televízie rapídne znížila.

"V lete 2022 sledovateľov rozhodne ubudlo. Ľudia sú už unavení z neustálych správ o bojoch na Ukrajine. Kremeľskí propagandisti boli na začiatku v kurze, ale ich popularita klesá," povedal odborník na ruskú propagandu Maxim Aljukov z King's Russia Institute v Londýne. Narážal na štátnu televíziu Russia-1, kde moderátor Vladimir Solovjov vykresľuje vojnu na Ukrajine ako "svätú" a Putinova bábika Olga Skabajevová s manželom Jevgenim Popovom pravidelne prirovnávajú túto vojnu k civilizačnému konfliktu medzi Ruskou federáciou a Západom.

Pokles v sledovanosti

Rusi každý deň počúvajú o atentáte na ukrajinského prezidenta Zelenského, o vypustení striel s jadrovými hlavicami na spojencov Kyjeva a prirovnanie vojny k boju proti satanistom. V septembri minulého roku bola Skabajevovej relácia 60 minút, ktorá sa mimochodom v tej dobe vysielala aj dve hodiny, na ôsmom mieste v sledovanosti. V máji tohto roku klesla na 16. miesto. Niečo podobné sa stalo aj so Solovjovou večernou show, ktorý klesol zhruba o desať miest.

"Ľudia nie sú schopní neustále konzumovať agresívnu propagandu. Prirodzene to vedie k únave a strate sledovanosti. Diváci okrem toho prichádzajú na to, že moderátori a ich hostia hovoria také hrozné veci, je to presne to, čo im Kremeľ prikazuje, a teda nie úplná pravda," povedal Aljukov s tým, že ruskí moderátori dostávajú z Kremľa osnovy, presne ako za čias Jeľcina.

"Nejde o nič špecifické, pretože nikto nemôže dopredu vedieť, čo sa v danom týždni stane. V prípade útoku na Krymský most to bola improvizácia, nikto to vtedy nečakal. Je to len jeden prípad zo sto," ozrejmil odborník na ruskú propagandu. Solovjova a Skabajevovú berie preto Aljukov skôr ako improvizátorov a nie ako moderátorov. "Snažia sa len ukázať, ako byť čo najviac prospešní pre štátny režim. Ide im o sledovanosť ale aj o sympatie v Kremli. Sú ako predajcovia. Len sa držia scenáru," súhlasila Jade McGlynnová, autorka knihy Ruská vojna a tiež odborníčka na propagandu.

Menej ako štvrtina

Veľa Rusov už program v televízii nesleduje, ale obracajú sa na sociálne siete. Tam sa ich snažia svojou rétorikou presvedčiť najmä šéf wagnerovcov Jevgenij Prigožin a jeho nepriateľ Igor Girkin. "Obaja však vedú jednotnú rétoriku a síce, kritizujú spôsob ruského vedenia vojny na Ukrajine. Podľa nich sa očakávané výsledky vôbec nedosahujú a mnoho Rusov im dáva za pravdu. Je tu ešte mnoho blogerov, ktorí dávajú ľuďom možnosť vyventilovať sa, čo má za následok stále viac negatívnych komentárov," doplnila McGlynnová. Nechuť ruských obyvateľov, ktorí už odmietajú sledovať správy o vojne, dokazuje aj nedávny prieskum agentúry Levada. Vojnu na Ukrajine zaujíma len 21 percent dospelej populácie žijúcej v Rusku.