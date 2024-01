Ďalšie ruské vyhrážky: Poliaci začínajú chápať, že po Ukrajine sú ďalší na rade! Vyhlásil bez servítky Žuravlev

Štúdio "60 minút" ruskej televíznej stanice Rossija 1. Hosťom bol aj poslanec ruskej Štátnej dumy Alexej Žuravlev (Zdroj: YouTube/ Russian Media Monitor)

archívne video

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 690 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

V ruskej štátnej televízii Rossija 1 zazneli z úst bývalého poslanca ruskej Dumy doslova útočné výrazy na suverenitu Poľska. "Niečo pripravuje Švédsko a niečo aj pobaltské národy," vyjadril sa Alexej Žuravlev k podpore Ukrajiny. "Poliaci sa už ale trochu stiahli. Je evidentné, že sa upokojili. Myslím, že si začínajú uvedomovať, že sú ďalší na rade," uvádza vo videu v čase 2:35.

Program "60 minút", v ktorom Žuravlev vystúpil, moderuje známa ruská propagandistka Olga Skabajevová. Poslanec sa netají ani tým, že otvorene podporoval inváziu na Ukrajinu už v jej začiatkoch na prelome februára a marca 2022.

Ukrajinci ako Wehrmacht

člen ruskej Štatnej dumy prirovnal pred istým časom ukrajinskú armádu k Wehrmachtu a povedal, že treba doslova "zničiť" dva milióny Ukrajincov. Takýmto spôsobom by zahubil päť percent populácie Ukrajiny. "Kto je na toto pripravený? Pretože Azov je plný fašistov….Tieto dva milióny Ukrajincov buď musia odísť, alebo prebehne na nich denacifikácia. Inými slovami, budú zničení," prehlásil počas diskusie.

🇷🇺🇺🇦 Deputowany rosyjskiej Dumy Państwowej Aleksiej Żurawlew porównał ukraińską armię do Wehrmachtu i powiedział, że 2 mln Ukraińców musi zostać "zniszczonych". Polityk chce unicestwić 5% ukraińskiego społeczeństwa - @Gerashchenko_en. pic.twitter.com/mBNxxhu5EK — Cezary Faber (@CezaryFaber) May 7, 2022

Neskôr v rozhovore zdôraznil, že v Jemene prebieha americké a britské ostreľovanie pozícií húsijských militantov a pre Západ viesť vojnu na viacerých frontoch sa podľa neho "oplatí". "Ceny ropy rastú, na Ukrajinu sa zabúda...Ak je Západ schopný bojovať súčasne na viacerých frontoch, prosím, nech sa páči," pousmial sa Alexej Žuravlev na záver.