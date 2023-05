Bielorusko nateraz neplánuje zaviesť platenie ruskými rubľami, tvrdí Lukašenko

MINSK - Bielorusko a Rusko v blízkej budúcnosti neplánujú zaviesť spoločnú menu. V pondelok to oznámil bieloruský prezident Alexandr Lukašenko. Informuje o tom správa agentúry AP.

Na stretnutí s predstavenstvom Ruskej štátnej banky Lukašenko vyhlásil, že zavedenie ruského rubľa ako platidla by v Bielorusku "nebol jednoduchý proces" a dodal, že úrady v Minsku takýto krok zatiaľ neplánujú. "Čo sa týka spoločnej meny a tak ďalej, nie je to jednoduché rozhodnutie a pravdepodobne ani nie rozhodnutie do blízkej budúcnosti," povedal Lukašenko počas rokovania s guvernérkou banky Elvirou Nabiullinovou.

Galéria fotiek (2) Ruský prezident Vladimir Putin a bieloruský prezident Alexander Lukašenko

Zdroj: TASR/Vyacheslav Viktorov, Roscongress Foundation via AP

Podpora Moskvy

Agentúra AP pripomína, že Lukašenko sa už celé desaťročia spolieha na podporu Moskvy, vďaka ktorej dokáže bieloruská ekonomika sovietskeho typu fungovať. Rusko a Bielorusko sa v polovici 90. rokov minulého storočia tiež dohodli na vytvorení monetárnej, colnej a obrannej únie, hoci Minsk a Moskva pri uplatňovaní týchto dohôd mali častokrát rozdielne stanoviská.

Podpora Moskvy pomohla Lukašenkovmu režimu ustáť masové protesty z roku 2020, ktoré sa v Bielorusku odohrávali po prezidentských voľbách, v ktorých bol Lukašenko už šiestykrát zvolený do funkcie hlavy štátu. Krajiny Západu a opozícia však výsledok volieb považujú za zmanipulovaný.

Rusko použilo územie Bieloruska aj na spustenie svojej invázie na Ukrajinu vlani vo februári. Rusko-bieloruská vojenská spolupráca odvtedy zosilnela a na území Bieloruska sa tiež konajú spoločné vojenské cvičenia.