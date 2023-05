Jadrové zbrane môžu byť pre všetkých, čo sa pripoja k zväzovému štátu, vyhlásil Lukašenko

MINSK - Jadrové zbrane môžu byť dostupné pre všetkých, ak sa akákoľvek krajina chce pridať do Zväzového štátu Ruska a Bieloruska. Vyhlásil to bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v rozhovore zverejnenom v nedeľu večer. Informuje agentúra Reuters.

Rusko minulý týždeň pokročilo vo svojich plánoch rozmiestniť taktické jadrové zbrane v Bielorusku. Ide pritom o vôbec prvé rozmiestnenie takýchto zbraní mimo Ruska od rozpadu Sovietskeho zväzu v roku 1991, čo znepokojilo Západ.

Video: Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 459

Moskva a Minsk majú jedinečnú príležitosť

V rozhovore pre ruskú štátnu televíziu Lukašenko uviedol, že treba strategicky pochopiť, že Minsk a Moskva majú jedinečnú príležitosť zjednotiť sa. Bieloruský líder je pritom spomedzi susedných krajín najbližším spojencom ruského prezidenta Vladimira Putina.

"Nikto nie je proti tomu, aby Kazachstan alebo iné krajiny mali s Ruskou federáciou rovnako blízky vzťah, ako máme my," povedal Lukašenko. "Ak sa niekto bojí... tak je to veľmi jednoduché. Pripojte sa k Zväzovému štátu Ruska a Bieloruska. To je všetko - jadrové zbrane budú pre všetkých," dodal. Zdôraznil, že ide o jeho postoj, nie postoj Ruska.

Rusko a Bielorusko sú formálne súčasťou zväzového štátu, teda aliancie týchto dvoch bývalých sovietskych republík. Rusko použilo územie Bielorusko aj na spustenie svojej invázie na Ukrajinu vlani vo februári. Rusko-bieloruská vojenská spolupráca odvtedy zosilnela a na území Bieloruska sa tiež konajú spoločné vojenské cvičenia.

Bieloruské ministerstvo obrany v nedeľu oznámilo, že do krajiny dorazila z Ruska ďalšia jednotka mobilných raketových systémov zem-vzduch S-400. Tieto systémy budú podľa rezortu čoskoro pripravené na nasadenie do bojovej služby.