Desivé správy o Lukašenkovom zdravotnom stave: Omdlel a všade krvácal! Lekári šokovali detailmi kolapsu

Po tom, ako bol Vladimír Putin niekoľko mesiacov konfrontovaný so správami o svojom zdravotnom stave, v poslednom čase vzrástol záujem médií o stav Putinovho priateľa Alexandra Lukašenka. Tak ako o šéfovi Kremľa Putinovi, aj o jeho zdravotnom stave teraz koluje množstvo fám.

Britský Daily Mail uvádza, že bieloruský prezident skolaboval po nedávnej návšteve Vladimíra Putina v Moskve. Podľa informácií 68-ročný muž omdlel a „všade krvácal“. Opozičný politik Valerij Cepkalo tvrdí, že vláda tento incident zámerne zatajila.

Cepkalo tvrdí, že podrobnosti o stave Alexandra Lukašenka sa dozvedel od lekárov z kremeľskej nemocnice, ktorých v noci privolali na kliniku, aby ošetrili bieloruského prezidenta. Podľa nich bieloruský vodca trpí vážnym genetickým kardiovaskulárnym ochorením a je nevyliečiteľne chorý. Ďalšia „recidíva" je mimoriadne pravdepodobná. Podľa ruského opozičného politika dostal Lukašenko v kremeľskej nemocnici transfúziu krvi a krv mu vyčistili, aby sa predišlo zrazeninám.

Galéria fotiek (2) Ruský prezident Vladimir Putin a bieloruský prezident Alexander Lukašenko

Zdroj: TASR/Vyacheslav Viktorov, Roscongress Foundation via AP

Podľa Cepkala povedie choroba Alexandra Lukašenka ku krvácaniu do všetkých orgánov. „Prejavuje sa to aj navonok, na tele a dá sa potlačiť len hormonálnou terapiou,“ povedal. "Choroba sa vyvíja, nie sú prostriedky, ako ju zastaviť. Neviem povedať, ako dlho môže trvať. Môže sa to stať v priebehu budúceho mesiaca alebo možno týždňov. Zopakujem to: moje informácie pochádzajú od lekárov, ktorých v noci prebudili,“ ubezpečuje Cepkalo.

Lukašenkov kolaps vraj bol druhým v priebehu jedného mesiaca. Po tom, ako náhle opustil Moskvu počas dňa víťazstva a údajne odišiel z Kremľa v sanitke, okamžite sa šírili fámy, že Putinovho priateľa otrávili.