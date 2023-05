Satelitné snímky odhaľujú nezvyčajne rozsiahlu údržbu dopravných lietadiel v Pchojngjangu

PCHJONGJANG - Satelitné zábery letiska v severokórejskom Pchjongjangu ukázali, že letiskový personál vykonáva "nezvyčajne rozsiahlu" údržbu tamojších lietadiel. V stredu to uviedla monitorovacia skupina 38North, podľa ktorej by to mohlo nasvedčovať tomu, že sa KĽDR chystá obnoviť medzinárodné letecké spojenia.

Severná Kórea v roku 2020 uzatvorila svoje hranice v roku 2020 ako súčasť opatrení zameraných na boj proti pandémii koronavírusu, v rámci čoho zrušila aj všetky lety z Pchjongjangu.V uplynulých mesiacoch KĽDR obnovila cezhraničné obchodné styky s Čínou a povolila novému čínskemu veľvyslancovi prísť do Pchjongjangu. Cestovanie do cudziny ani zo zahraničia do KĽDR však vo všeobecnosti ešte nepovolila.

Na webstránke 38North sa uvádza, že na letisku Sunan bol od začiatku mája zaznamenaný zvýšený pohyb dopravných lietadiel, ktoré sa presúvali medzi jednotlivými hangármi. Na týchto lietadlách totiž nebola v uplynulých troch rokoch vykonávaná pravidelná technická kontrola. "Je nezvyčajné, že údržba sa vykonala na takom veľkom množstve lietadiel v takom krátkom čase," uviedla 38North.

Čínska cestovná kancelária pripravuje od polovice júna zájazdy do Severnej Kórey

Špecializovaná webstránka NK News so sídlom v Soule tiež uviedla, že istá čínska cestovná kancelária pripravuje od polovice júna zájazdy do Severnej Kórey, čo by informácie o chystanom obnovení medzinárodných leteckých liniek mohlo len potvrdzovať. Agentúra AFP však dodáva, že viacerí zahraniční diplomati pôsobiaci v KĽDR uviedli, že "nemajú žiadne informácie" o plánoch na rotáciu personálu ambasád či konzulátov, ktorá by sa mohla uskutočniť po obnovení medzinárodných letov.