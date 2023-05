Dievčina vďaka iPadu odhalila priateľovu neveru: Nasledovala smradľavá pomsta, nechcite si to ani len predstaviť!

LONDÝN - Dievčina, ktorá odhalila neveru svojho priateľa, priznala, že sa následne uchýlila k šialenej a navyše poriadne smradľavej pomste. Po tomto už dvojica určite nezostala spolu. Niektorí ľudia si myslia, že to so svojou pomstychtivosťou už prehnala a zašla ďaleko.

Istá Carrie Anne zverejnila na TikToku video, v ktorom prezradila, ako sa pomstila svojmu nevernému priateľovi. Odmontovala garniže a napchala do nich krevety. Jej plán spočíval v tom, že ich tam nechá tak dlho, aby začali odporne zapáchať.

V ďalšom videu dievčina vysvetlila, čo sa vlastne stalo. "Keď bol priateľ pracovne odcestovaný, písal si s každým dievčaťom, ktoré pozná. Zistila som to vďaka iPadu, ktorý nechal doma a na ktorý chodili upozornenia." Mladík robí manuálne a často sa pri práci zašpiní. Carrie sa preto rozhodla, že mu okrem kreviet vyleje aj sprchovací gél v kúpeľni, aby sa nemal čím umyť.

Ani to ale ešte nebolo všetko. "Do jeho dezodorantu som pridala krém proti bolesti a potrela som ním aj spodok jeho boxeriek. Potom som ešte odstrihla konce jeho ponožiek a vybrala baterky zo všetkých ovládačov k televízorom," pokračuje. Chcela ešte vykonať veľkú potrebu do rýchlovarnej konvice, ale uvedomila si, že priateľ má syna, ktorý by ju mohol použiť, tak to nakoniec nespravila.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Video zaznamenalo už takmer 1,5 milióna zhliadnutí. Viacerí ľudia si myslia, že to Anne so svojou pomstou prehnala. Iní zas prezradili, ako sa oni pomstili, keď ich podviedol partner či partnerka. "Tiež som použila krevety! Ale ja som ich dala do medzier v radiátore a ten potom zapla na najsilnejšie kúrenie," píše sa v jednom komentári.