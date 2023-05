Severná Kórea potvrdila veľké plány! Už čoskoro začne konať: Toto sa USA páčiť nebude

SOUL - Severná Kórea potvrdila, že v júni do vesmíru vypustí vojenský prieskumný satelit s tým, že potrebuje monitorovať vojenský pohyb Spojených štátov a ich partnerov v reálnom čase, uviedli v utorok tamojšie médiá s odvolaním sa na vysokopostavených predstaviteľov KĽDR. Informuje o tom správa agentúry AFP.

Severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA citovala podpredsedu ústrednej vojenskej komisie tamojšej vládnucej strany Ri Pjong-čchola, podľa ktorého bude "vojenský prieskumný satelit číslo 1" vypustený v júni. Tento satelit je spolu s "rôznymi prieskumnými prostriedkami, ktoré sa majú nanovo otestovať, nevyhnutný na sledovanie, monitorovanie... a včasné zvládnutie nebezpečných vojenských krokov USA a ich vazalských síl," uvádza sa ďalej vo vyhlásení.

Severná Kórea už predtým informovala Japonsko, že medzi 31. májom a 11. júnom plánuje vypustiť do vesmíru satelit. ĽDR tiež Tokiu podľa juhokórejskej agentúry Jonhap oznámila, že počas uvedeného obdobia bude zriadená námorná zóna, do ktorej by nemali vstupovať plavidlá. O zámere vypustiť satelit informovala KĽDR aj Medzinárodnú námornú organizáciu (IMO).

Čo je cieľom?

Analytici tvrdia, že vojenská družica je súčasťou úsilia Severnej Kórey vybavenej jadrovými zbraňami o pokrok v technológii sledovania, ktorá zahŕňa aj bezpilotné lietadlá. Cieľom je zlepšiť schopnosť KĽDR zasiahnuť ciele v prípade konfliktu. Severná Kórea v posledných mesiacoch vykonala tiež sériu skúšok rakiet a ďalších zbraní, vrátane novej medzikontinentálnej balistickej strely na tuhé palivo.