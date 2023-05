Neuveriteľne smutný prípad: Opitý otec spadol na svoju maličkú dcérku! Fatálne následky

Obrovská rodinná tragédia sa odohrala u našich českých susedov. Tridsaťdeväťročný otec len niekoľko mesačného dievčatka mal v krvi tri promile. Doma sa motal okolo svojej dcérky, ktorá ležala na zemi na deke. Spadol na ňu tak nešťastne, že jej poranil hlavu. Napriek snahe lekárov, dievčatko o niekoľko hodín v nemocnici zomrelo. O to šokujúcejšie je rozhodnutie Okresného súdu v Jihlave, ktorý mužovi udelil podmienku. Prokurátorka sa však odvolala a tak rozhodoval Krajský súd v Brne. Informujú o tom novinky.cz.

K nešťastiu prišlo ešte na začiatku apríla. "V stave stredne ťažkej až ťažkej opitosti, ktorú si privodil predošlou konzumáciou alkoholických nápokov, pri prezliekaní spadol bližšie nezisteným spôsobom vlastným telom na hlavičku svojej dcéry," stálo v obžalobe. Dcéra bola vtedy na deke v strede miestnosti.

Jihlavský súd najskôr uviedol, že za takýto čin je podľa trestného práva usmrtenia z nedbanlivosti primeraný trest tri roky väzenia s podmienečným odkladom na tri roky. K tomu mu bolo nariadené aj protialkoholické liečenie. Prokurátorka sa ale s takýmto trestom nezmierila a podala odvolanie. Muž sa totiž na súde vyhováral aj na to, že mal tesné oblečenie a v inom by sa mu to nestalo. Podľa nej je možné mať pochybnosti o náhľade poškodeného na užívanie alkoholu. Muž totiž potom, ako spadol na svoju dcéru, zaspal a zobudil sa až na záchytke.

archívne video

Mužov advokát argumentoval tým, že pobyt vo väzení nebude mať nijaký prospech pre spoločnosť. Obžalovaný vraj od začiatku spolupracoval s polícou a je sociálne izolovaný. Jediný, s kým sa vída, je jeho matka. Manželka sa s ním po tragédii rozviedla a odvtedy nevidel ani svojho staršieho syna. Prišiel aj o kamarátov. Krajský súd však dal nakoniec za pravdu prokurátorke a mužovi udelil trojročný nepodmienečný trest a nariadil mu protialkoholické liečenie.