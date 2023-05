Brutálna vražda šialenca má dohru, obžalovaná Irena na súde vypenila: Mal tu byť ten hajzel, ktorý je po smrti

archívne video

Pražský súd rieši prípad brutálnej vraždy, z ktorej sú obvinené dve ženy. Zubárka Magdaléna Š. a jej kamarátka Irena S. mali zabiť istého liečiteľa z Kutnej Hory. Ten mal byť šialenecom, ktorý pôsobil v akomsi kulte. Obidve ženy sfanatizoval a presvedčil ich, že keď ho podrežú, jeho telo napokon zmizne. Po vykonaní skutku sedeli pri ňom celú noc, no keď telo nezmizlo ani na druhý deň, zavolali políciu. Skutok sa mal stať dňa 4. októbra 2022.

Zneužíval ju

Magdaléna Š. a Irena S. na súde vypovedali, že na liečiteľovo želanie mu podali tlmiace lieky a následne ho porezali do triesla a na zápästí. Informuje o tom CNN Prima News. Podľa vyšetrovateľov zomrel na predávkovanie Propofolom. Sudca sa vyjadril, že pred celkovou anestézou mu ženy podali liek Rivotril. Irena S. navyše poznamenala, že liečiteľ mal s jej kamarátkou vzťah. "Bolo to hrozné. Len ju fyzicky týral a zneužíval," povedala. Keď sa na súde dozvedela, čo všetko sa malo v sekte odohrávať, nedokázala sa udržať. "Magdaléna tu vôbec nemá byť. Mal tu sedieť ten hajzel, ktorý je po smrti," kričala. Napokon ju musela ochranka vykázať zo súdnej siene.

Irena S., bývalá učiteľka telocviku, bola veľmi blízka liečiteľova priateľka. Obe ženy údajne presvedčil, že im môže čítať myšlienky. Dokonca im hovoril, čo majú robiť a jesť. Magdalene Š. tvrdil, že má pokrivenú dušu a že ju napraví, musela sa napríklad podpisovať vlastnou krvou. Obe ženy mu na účet previedli milióny eur.

Bol to šialenec

Magdaléna Š. odmietla na súde vypovedať. Zastupoval ju obhajca Martin Bugaj. "Napríklad ju donútil, aby s ním išla do lesa, kde sa musela vyzliecť a odovzdať mu svoje šaty. On ju tam nechal stáť nahú a odišiel," ozrejmil obhajca. Muž vystupoval ako samozvaný liečiteľ, za polhodinové sedenie mal brať päťsto korún. Mal okolo seba asi 20 ľudí. "Magdalénu poznám od narodenia. Ten chlap ju vyložene zneužíval, naprogramoval si ju. Bol to normálny magor. Keby ste počuli a videli, ako ju ponižoval, zneužíval, týral, pripravil o peniaze, o všetko. To je šialené," vyjadrila sa neskôr Irena S. mimo súdnej siene.

Obhajoba oboch žien žiadala o prekvalifikovanie a uzavretie dohody o vine a treste. Sudkyňa Jana Murínová ale tento návrh zamietla. Ako dôvod uviedla, že podľa výpovedí išlo o trestný čin zabitia. Zároveň pre obžalované požaduje tresty od 12 do 16 rokov. Za zabitie by mohli dostať trest odňatia slobody v maximálnej výške desať rokov.