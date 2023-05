Herec z telenoviel bol nezvestný štyri mesiace: Hororový nález! Objavili ho v drevenom kufri dva metre pod zemou

Telo brazílskeho herca Jeffersona Machadu našli zviazané v drevenom kufri a zakopané dva metre pod zemou. Napriek tomu, že polícia identifikovala osobu, ktorá by mohla byť podozrivá z prípadu vraždy, zatiaľ k jej zatknutiu nedošlo, informoval britský Daily Mail.

Jeffersonova mama, 73-ročná Maria das Dores, uviedla pre brazílsky portál Notícias do Dia, že so synom komunikovala naposledy 29. januára. Potom jej síce chodili od syna SMS-ky, ale obsahovali gramatické chyby. Vrah jej dokonca napísal, že mu spadol telefón do záchodovej misy a preto nemôže uskutočniť videohovor.

A polícia do RJ investiga as circunstâncias da morte do ator Jefferson Machado, o Jeff, desaparecido desde janeiro. A Delegacia de Descoberta de Paradeiros investiga o caso e já há alguns suspeitos: https://t.co/O3KzDJN4iH #Hora1 pic.twitter.com/eglKkz5v84 — Hora 1 (@hora1) May 25, 2023

Polícia informovala, že telo bolo zakopané dva metre pod betónovou podlahou prístavby v západnej štvrti Rio de Janeiro. Skutočnosť, že by mohlo ísť o nezvestného Jeffersona sa im podarilo potvrdiť na základe odtlačkov prstov. Nehnuteľnosť, na ktorej prístavba stojí, patrí žene, ktorá ju prenajala mužovi podozrivému z vraždy.

Brazílsky spravodajský portál G1 uviedol, že telo Jeffersona pomáhalo vybrať deväť ľudí, vrátane siedmich agentov civilnej polície. Rodinná priateľka Jeffersona napísala na sociálnej sieti, že ho „chladne a brutálne zavraždili závistliví, zlí a bezohľadní ľudia“. Machadovou poslednou hereckou prácou bola v roku 2022 telenovela Record TV „Reis“.