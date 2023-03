Zubárka s kamarátkou vyhoveli šialencovi, ktorý si prial smrť: NEUVERÍTE, na čo mu naleteli

PRAHA – Neuveriteľný a nezmyselný čin pripravil o život muža z Prahy. V čase jeho skonu boli pri ňom ošetrujúca zubárka a jej známa. Prípad spadá do kategórie šialených, pretože obeť si sama zvolila smrť. I keď tomu dve prítomné ženy nevedeli zabrániť, hrozí im trest odňatia slobody.

Muž, z ktorého vraždy je obvinená česká zubárka a jej známa, si podľa obžaloby prial svoju smrť. Obe ženy po čine čakali, až jeho telo samo zmizne, pretože im to pred svojím skonom sľuboval. Keď telo nezmizlo, ženy sa spoločne obrátili na políciu. Štátna zástupkyňa tvrdí aj to, že zubárka chcela pred porezaním muža privolať záchrannú službu, čo jej muž a druhá obvinená žena nedovolili. Na pražskom súde to uviedla nemenovaná osoba, ktorá vystupovala ako obžaloba.

Obžalobe z vraždy čelí zubárka (32) a starobná dôchodkyňa (65). Prípad je o to závažnejší, že obe ženy majú vysokoškolské vzdelanie. Hlavné pojednávanie sa bude konať 6. apríla 2023. Obžalované sa momentálne nachádzajú v pražskej väznici Pankrác. Ani jedna nebola v minulosti súdne trestaná. Podľa štátnej zástupkyne ženy po spoločnom uvážení vraždili spoločne. Hrozí im za to 12 až 20 rokov väzenia.

Splnené želanie

Trestný čin sa odohral 4. októbra 2022 v mestskej časti Háje. Byt patril obvinenej dôchodkyni, ktorá v ňom bývala. Všetci traja tam mali prísť spoločne z Kutnej Hory. "Obvinená PaedDr. S. pred touto cestou utvrdzovala obvinenú MDDr. Š. v tom, že musí vyhovieť poškodenému v jeho prianí zomrieť," stojí v obžalobe. Preto so sebou zubárka priniesla potrebné lieky a lekárske nástroje, ktoré obstarávala už od augusta.

Zubárka potom podľa štátnej zástupkyne poskytla mužovi liek, ktorý sám dobrovoľne prehltol a ktorý mal upokojujúce a hypnotické účinky. "Obvinená MDDr. Š. chcela následne privolať rýchlu záchrannú službu, ale poškodený a obvinená PaedDr. S. jej to nedovolili. Keď chcela byt opustiť, výslovne jej to obaja zakázali," píše sa ďalej v obžalobe.

Začali rezať

Následne sa muž podľa štátnej zástupkyne vyzliekol, ľahol si do postele a krátko potom kvôli požitým liekom upadol do bezvedomia. Zubárka mu do triesla vpichla injekciu s lokálnym umŕtvením a potom mu v slabine skalpelom urobila malú hlbšiu ranu, ktorá neporušila cievy. "Keďže krv z rany vytekala pomaly, súhlasným kývnutím sa obvinené navzájom uistili v nutnosti prerezať tepnu na ruke," opisuje obžaloba.

Po lokálnom umŕtvení v oblasti pravého zápästia začala zubárka muža rezať, ani tentoraz neporušila väčšie cievy. Zároveň mu vpichla celkové anestetikum, od ktorého po niekoľkých minútach prestal dýchať. Podľa obžaloby bola príčinou mužovej smrti akútna otrava z podaného anestetika, pričom smrti sa dalo zabrániť včasnou odbornou pomocou.

Zostali tam celú noc

Vytekajúca krv z mužovho tela mala byť podľa obžaloby zachytená v handrách z textilu a lavóre. S mŕtvym mužom následne zostali v byte. "Obvinená MDDr. Š. si ľahla vedľa mŕtveho a druhá obvinená PaedDr. S. si sadla k nim na posteľ. Obidve čakali, až pokým telo muža nezmizne. Sám poškodený im to sľuboval pred svojou smrťou. Zostali pri ňom celú noc. Keď telo nezmizlo, upratali po sebe, umyli sa, prezliekli, najedli a dohodli sa na ďalšom postupe. O 15:40 spoločne oznámili Polícii ČR, čo vykonali," dodala na záver nemenovaná štátna zástupkyňa.