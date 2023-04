Desivé VIDEO horiaceho balóna: Rodinu vo vzduchu pohltili plamene, bolo počuť len krik a nárek! Nedalo sa im už pomôcť

MEXIKO – Istá rodinka sa vybrala do Mexico City na výlet. Naskytla sa im možnosť letu v balóne, ktorú sa rozhodli využiť. Netušili však, že o pár minút ich čaká hrôza. Keď sa balón odlepil zo zeme, niečo nebolo v poriadku. Plameň, ktorý mal vytláčať teplý vzduch hore, zrazu pohltil celý kôš.

archívne video

Jose Nolasco (50) a Viridiana Becerrilová (38) pochádzali z mesta Caujimalpa de Morelos, ktoré je vzdialené len niekoľko kilometrov od hlavného mesta Mexika. Práve tam sa vybrali v sobotu 1. apríla na výlet so svojou dcérou Reginou Itzani. Ako informuje Daily Mail, v Mexico City sa im naskytla možnosť letieť teplovzdušným balónom a vidieť celé mesto pod sebou.

Pri vstupe do balóna to boli posledné kroky Regininých rodičov. Nikto však netušil, čo sa stane. Rodinka vyzerala ako typická skupina turistov, ktorá si užíva spoločné chvíle. Ich posledná spoločná fotografia bola spravená krátko pred vstupom do balóna. Keď začali stúpať, oheň z kahanca pohltil celý kôš pod balónom.

Hrôza vo vzduchu

Okoloidúcim sa podarilo natočiť krátke video. Bol to strašný pohľad. Obrovský kolos stúpal do vzduchu a pletený kôš, v ktorom sa nachádzali spomínaní turisti, pohltili plamene. Vo videu je jasne počuť krik a nárek. Z balóna sa nedalo ujsť. Jedinou možnosťou bol skok z veľkej výšky. K tomu sa napokon mala podujať len Regina. Pád na zem jej síce spôsobil viaceré poranenia a zlomeniny, no ako jediná túto hrôzu prežila.

Esto es una tragedia, Teotihuacán nuevamente resaltando pero no por cosas buenas, globo aerostático se incendia y provoca esto. pic.twitter.com/IMFn4JTihl — Yeik Morales el 9 uñas. (@yeikmorales) April 1, 2023

Regina bola po páde hospitalizovaná. Ako informovala mexická polícia Regina, ktorej presný vek nie je známy, si zlomila ruku a v balóne utrpela popáleniny druhého stupňa. Podľa doktorov je stabilizovaná a mala by prežiť. K obrovskej tragédii sa vyjadrila jej stará mama Reyna Gloria Sarmientová so slovami, že Itzani je pri vedomí.

"Boli to narodeniny mojej dcéry Viridiany. Let balónom bolo prekvapenie a zároveň narodeninovým darčekom od Joseho a mojej vnučky Reginy. Od Itzani som sa dozvedela, že pred samotným zoskočením z balóna ešte objala svojich rodičov," vyjadrila sa pre miestne médiá Reyna Gloria.

ÚLTIMA FOTO DE FAMILIA MINUTOS ANTES DE CAER DEL GLOBO AEROSTÁTICO EN MÉXICO



Las víctimas:

-José Nolasco de 50 año.

-Viridiana Becerril de 39 años.

-Regina Itzani de 13 años de edad.



El globo se incendió mientras se encontraba la familia disfrutando de un paseo en el aire. pic.twitter.com/1noC9TmPt0 — Bdez Charly (@ErickBe57344037) April 2, 2023

Vyšetrovanie

Polícia ďalej uviedla, že na záberoch na horiaci balón je vidieť ako z horiaceho koša vyskočila jedna osoba. Zatiaľ však nie je známe, či išlo o Reginu alebo inštruktora/pilota. K nehode došlo nad ruinami starovekého mesta Teotihuacan. Polícia mala byť ako prvá na mieste, kde zhorený balón napokon pristál. Zosnulých zakrývala veľká plachta, no ich počet tiež zatiaľ nie je známy. V nedeľu 2. apríla úrady uviedli, že príčina požiaru je v súčasnosti predmetom vyšetrovania, Prvé správy hovoria o tom, že na chybe mal byť systém skladovania paliva.

La Alcaldía Cuajimalpa, hace extensas sus condolencias a familiares, amigos y conocidos de José Nolasco y Viridiana... Posted by Alcaldía Cuajimalpa de Morelos on Saturday, April 1, 2023

Radnica v meste Caujimalpa de Morelos, odkiaľ rodina pochádzala, vo vyhlásení uviedla, že vyjadruje úprimnú sústrasť celej rodine a známym Joseho Nolasca a Viridiany Becerrilovej, ktorí zahynuli pri tragédii teplovzdušného balóna v Teotihuacane. "Modlíme sa za Reginu a prajeme jej skoré uzdravenie," uvádza sa vo vyhlásení radnice.