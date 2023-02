Obrovská tragédia: Dievčatko sa hralo vo vani, o život prišlo pre malú hračku

Anglickým mestom Leicester otriasla tragédia, pri ktorej prišlo o život dievčatko, ktoré sa nedožilo ani jedného roka. Sára Moosaová mala len 10 mesiacov, keď navždy opustila tento svet. Najhoršie to znáša jej mama, pretože si všetko dáva za vinu, píše Daily Mail. Bola to práve ona, kto kúpal svoje deti, keď jej malá nepozornosť zmenila celý život.

Matka Sáry, meno nebolo uvedené, kúpala v klasický bežný deň svoje deti. Mala chlapcov dvojičky a malinkú dcéru, ktorá sa bohužiaľ nedožila ani jedného roka. Matka milovala svoje deti a spravila by pre ne všetko na svete. Keď si jeden z jej synov vypýtal hračku do vane, mama samozrejme po ňu išla do detskej izby. V tom okamihu nepovažovala za nebezpečné, že do vane stále tečie voda, pretože odkvap nebol ničím zapchatý. Ako veľmi sa len mýlila.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Keď sa matka vrátila do kúpeľne, malinká Sara ležala s hlavou ponorenou v 5-centimetrovej vode. Nemala tam byť žiadna stojatá voda, ale odtok upchala jedna z hračiek, ktoré tam mali deti. Pre Sáru to bolo smrteľné.

Rodičia sa ju pokúšali oživiť

Prípad sa dostal až pred súd v Leicesteri. Vyšetrovanie len potvrdilo, že matka, ktorá odbehla do detskej izby pre ďalšiu hračku, nechala tiecť vodu do vane v domnení, že prúdi ďalej von odtokom. Ten však upchala jedna z hračiek, ktoré už deti mali pri sebe. Prípad sa odohral ešte v lete minulého roku. Rodičia sa snažili svoju dcéru zachrániť až do príchodu sanitky. Podľa pokynov od zdravotníka, s ktorým boli spojení cez mobil, sa jej pokúšali dať prvú pomoc. Nič však nezaberalo, ani keď prišli záchranári. Doktori sa ju ešte snažili oživiť v nemocnici Leicester Royal, no dňa 14. augusta 2022 bola Sara Moosaová vyhlásená za mŕtvu.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Koroner Isobel Thistlethwaite sa k prípadu vyjadril nasledovne: "Sára a jej dvaja súrodenci boli vo vani s tečúcou vodou, ale v odtoku nebol žiadny štupeľ. Jeden syn si vyžiadal hračku. Matka po ňu skočila a keď sa vrátila, všimla si, že iná hračka zablokovala odtok. Dvaja súrodenci stáli na nohách, ale Sára bola pod vodou." Vo vyhlásení rodiny bola Sára opísaná ako "usmievavé a šťastné" dievčatko. Pitva potvrdila, že zomrela následkom utopenia. Prípad bol napokon uzavretý ako nešťastná náhoda. Polícia po prehliadke miesta činu nevzniesla žiadne obvinenie.