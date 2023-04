Švédsko sa pridalo ku krajinám Európskej únie v spore proti Maďarsku

"Švédska vláda oznámila, že sa pripojí k žalobe EÚ proti maďarskému zákonu proti LGBTIQ+ inšpirovanému Kremľom," píše sa na Twitteri. Zo statusu vyplýva, že žalobu podporuje desať členov EÚ. Hvg.hu pripomína, že Európska komisia 15. júla 2021 iniciovala právne konanie proti Maďarsku kvôli zákonu na ochranu detí, pretože obsahuje homofóbne prvky. Ku konaniu sa pridal Európsky parlament a Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Írsko, Portugalsko, Rakúsko, Dánsko, Malta a Španielsko.

Išlo o podozrenie, že maďarský zákon zmiešava gayov a pedofilov

Išlo o podozrenie, že maďarský zákon zmiešava gayov a pedofilov, a že maďarská vláda tak zavádza diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity. EK sa preto obrátila na súd. Podľa žaloby maďarský zákon porušuje niektoré pravidlá vnútorného trhu, základné práva jednotlivcov (najmä ľudí z komunity LGBTQI+) a hodnoty EÚ. Maďarský zákon o "posilnení opatrení proti pedofilným páchateľom a o zmene a doplnení niektorých zákonov na ochranu detí" stanovuje, že obsah, ktorý predstavuje alebo propaguje odlišnú rodovú identitu pri narodení, zmene pohlavia alebo homosexualitu, je zakázaný pre osoby mladšie ako 18 rokov.

V súvislosti s týmto krokom Švédska provládny novinár Zsolt Bayer na svojom blogu vyjadril názor, že ratifikáciu vstupu tejto škandinávskej krajiny do NATO by bolo potrebné zo strany Maďarska ďalej zdržiavať, uviedol server 444.hu. Poslanci maďarského parlamentu pred týždňom ratifikovali vstup Fínska, o vstupe Švédska do NATO zákonodarný zbor zatiaľ nerozhodol.