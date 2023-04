Rusko považuje vstup Fínska do NATO za útok na svoju bezpečnosť: Chystá protiopatrenia

"Rozšírenie NATO je útokom na našu bezpečnosť a ruské národné záujmy," povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. "Kremeľ sa domnieva, že ide o najnovšie vyostrenie situácie. A to nás núti prijať protiopatrenia... z taktického i strategického hľadiska," dodal. Ruský minister obrany Sergej Šojgu uviedol, že vstupom Fínska do NATO vzniká riziko výrazného rozšírenia konfliktu, napísal britský denník The Guardian.

Fínsko sa oficiálne stane členom NATO v utorok, v deň 74. výročia svojho založenia. Helsinki požiadali o vstup do Severoatlantickej vlani spolu so Švédskom pre obavy spôsobené ruskou inváziou na Ukrajinu. Obe škandinávske krajiny týmto krokom prehodnotili dlhoročnú politiku vojenskej neutrality.

O vstupe Švédska do Aliancie ešte stále nerozhodli Turecko ani Maďarsko, a to napriek tomu, že slovne vyjadrujú podporu ďalšiemu rozširovaniu NATO.