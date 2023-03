Maďarský premiér Orbán varuje pred veľkou hrozbou: Vypuknutie svetovej vojny je reálne

Orbánovo tvrdenie zaznelo v deň, keď si Ukrajina pripomína výročie ruského masakru civilistov v meste Buča pri Kyjeve. Podľa zistení ukrajinských úradov bolo len v samotnej Buči zabitých 461 civilistov, zatiaľ čo v častiach Kyjevskej oblasti, ktoré v prvej fáze invázie okupovali ruské vojská, celkovo 1137 ľudí. Vojna na Ukrajine sa podľa Orbána stáva stále krvavejšou a brutálnejšou. Napriek tomu podľa jeho názoru nebolo na ostatnom summite Európskej únie vidieť, že by pribudlo krajín či lídrov presadzujúcich mier.

archívne video

Rusko napadlo Ukrajinu vlani vo februári

"Európania chcú mier, ale lídri EÚ obhajujú vojnu. Hovorí sa o tom, aké zbrane a prostriedky by bolo treba poslať na Ukrajinu. Medzi lídrami EÚ sa pomaly stáva legitímnou témou, či by členské štáty Únie nemali vyslať na Ukrajinu nejakú podobu mierových jednotiek," domnieva sa Orbán. Západní spojenci dlhodobo poukazujú na to, že dodávky zbraní Kyjevu sú nevyhnutné pre to, aby Ukrajina ubránila svoje vlastné územie voči mohutnej vojenskej agresii, ktorú Rusko spustilo vlani vo februári.

Vyzval na uzavretie prímeria

Podľa Orbána sa mnohí v EÚ domnievajú, že Ukrajinu treba podporovať preto, lebo to je morálne správne. Väčšina sveta však podľa neho tvrdí, že to tak nie je, neželá si svetovú vojnu ani jej dôsledky, takže v globálnom meradle je mierový postoj, ktorý presadzuje aj Maďarsko, vo väčšine, vyhlásil Orbán. Orbán ďalej vyjadril presvedčenie, že mnoho európskych krajín sa nechcelo, čo sa týka postoja k vojne, dostať do súčasnej situácie. Zástancovia vojny, ktorí ich do tejto situácie dostali, tak podľa neho ohrozili celú EÚ, tvrdil Orbán. Zároveň opätovne vyzval na uzavretie prímeria na Ukrajine. "Ak bude prímerie, potom možno rokovať, a potom sa môže stať čokoľvek," domnieva sa Orbán.