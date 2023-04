Česká republika v tom má jasno: Prvýkrát jasne pomenujú bezpečnostnú hrozbu! V dokumentoch sa objavia dve krajiny

PRAHA - Česká republika po prvý raz vo svojich strategických dokumentoch označí Rusko a Čínu za bezpečnostnú hrozbu. Doteraz sa v nich objavovali všeobecné formulácie ako "niektoré štáty". Serveru iROZHLAS.cz to povedal vrchný riaditeľ sekcie obrannej politiky a stratégie českého ministerstva obrany Ján Jireš.

Aktuálne platné verzie dvoch hlavných dokumentov českej bezpečnostnej a obrannej politiky sú pre ruskú inváziu na Ukrajinu zastarané: Bezpečnostná stratégia pochádza z roku 2015 a Obranná stratégia z roku 2017, napísal v sobotu portál Českého rozhlasu iROZHLAS. "Oba dokumenty explicitne uvedú pôvodcu najväčších hrozieb. Okrem terorizmu tam budú Rusko a Čína," uviedol Jireš, ktorý má za rezort obrany tvorbu dokumentov na starosti.

Archívne video: Slovensku sa v ruskej televízii vyhrážajú raketovými útokmi

V dokumentoch sa hovorí nekonkrétne o "niektorých štátoch, ktoré sa usilujú o revíziu existujúceho medzinárodného usporiadania", respektíve o Ruskej federácii, ktorá "na východe Európy otvorene realizuje svoje mocenské ambície, a to aj za použitia vojenskej sily". Ako píše iROZHLAS, nejde ale o priame označenie Ruska ako bezpečnostnej hrozby pre Česko.

"V českom prostredí to (konkrétne pomenovanie) posun je," uviedol Jireš. Na druhej strane nejde podľa neho o nič prekvapujúce, pretože nová strategická koncepcia NATO je explicitná vo veci pôvodcu hlavných bezpečnostných hrozieb. "Česko ako členský štát ju už v júni odsúhlasilo. Teraz to iba preklopíme do národných strategických dokumentov v oblasti obrany a bezpečnosti," dodal pre iROZHLAS.