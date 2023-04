Orbán si pripomenul výročie: Fidesz pred rokom vo voľbách výrazne vyhral a jeho podpora neklesla

Orbán sa poďakoval za dôveru. "Pred rokom sme tento deň získali opäť dôveru. Pre nás je Maďarsko prvoradým!" dodal premiér v statuse na sociálnej sieti. Podľa výsledkov prieskumu Nézőpont, ktoré zverejnila v pondelok agentúra MTI, sa podpora bloku Fidesz-KDNP nezmenila ani rok po voľbách. Tento blok by podporilo 51 percent opýtaných, čo je takmer totožné s výsledkom parlamentných volieb z 3. apríla 2022.

Egy éve ezen a napon újra bizalmat kaptunk. Nekünk Magyarország az első! 🇭🇺🇭🇺🇭🇺 Posted by Orbán Viktor on Sunday, April 2, 2023

Opozičné strany, ktoré do vlaňajších volieb išli v zoskupení V jednote za Maďarsko, však nateraz stratili desať percentuálnych bodov. Toto zoskupenie by podporilo iba 26 percent respondentov. Radikálne Hnutie Naša vlasť by podľa aktuálneho prieskumu volilo 12 percent Maďarov, čo je dvojnásobok pomeru hlasov získaných vo vlaňajších voľbách.

Galéria fotiek (2) Viktor Orbán

Zdroj: SITA/AP Photo/Markus Schreiber

Vládny blok Fidesz-KDNP si v parlamentných voľbách 3. apríla 2022 už štvrtýkrát zabezpečil v 199-člennom zákonodarnom zbore dvojtretinovú väčšinu. Vďaka rekordnému počtu voličských hlasov získal Fidesz-KDNP 135 poslaneckých mandátov.