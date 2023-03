VIDEO Komický prepad čerpacej stanice: Zlodeji po sebe zanechali TAKÉTO stopy

Spočiatku to vyzeralo tak, že prepad čerpacej stanice v Koširoch v mestskej časti Praha 5, bude úplne dokonalý. Veď zlodeji sa na všetko patrične pripravili. Celý objekt bol snímaný kamerovým systémom, no kriminálnikov to neodradilo. Napriek všetkej príprave evidentne nepatrili medzi najbystrejších.

Dvojnásobná krádež

Dňa 21. decembra 2022 o tretej hodine ráno prišli na benzínku dvaja muži v motorkárskych prilbách, informuje o prípade Policie ČR. Jeden z nich vytiahol na predavačku zbraň a povedal: "Daj mi peniaze, lebo bude zle." Zamestnankyňa samozrejme poslúchla a vydala zlodejom celú hotovosť z kasy. To im však očividne nestačilo, pretože si vypýtali aj kartóny cigariet. Pri odchode ešte ohrozili pána pri dverách, ktorému ukradli mobilný telefón.

Ako sa neskôr ukázalo, zlodeji po sebe nechávali rozsypané mince aj bankovky, ktoré priviedli kriminalistov s policajným psom až na miesto, kde ležala helma jedného zo zlodejov a odcudzený mobilný telefón. Na základe týchto dôkazov sa českej polícii podarilo po niekoľkých mesiacoch zločincov vypátrať. Ako sa uvádza v policajnej správe, zadržaní boli v priebehu tohto týždňa na dvoch rôznych miestach v Českej republike.

"Pri následnej domovej prehliadke bola nájdená aj krátka strelná zbraň, ktorú zlodeji použili pri predavačke, aj civilistovi pri dverách. Ibidvaja zlodeji sú podozriví z trestného činu lúpeže. V prípade odsúdenia im hrozí desaťročný trest odňatia slobody," uviedol poručík Ján Rybanský.