VIDEO Zásah polície vyvoláva otázky: Kopance a služobná obuv na tvári muža neušli okoloidúcim

LIPNÍK – Tak sa zdá, že praktiky, aké pred niekoľkými rokmi riešili v USA v súvislosti so smrťou Afroameričana Georgea Floyda, sa dostali aj k nášmu susedovi. Českí policajti v Lipníku spacifikovali podozrivého muža, no čo nasledovalo potom, už zrejme nebolo v ich kompetencii. Celý záťah sa podarilo natočiť na video.

archívne video

Obrovská propaganda v USA okolo Georgea Floyda, ktorý zomrel po tom, ako mu policajt držal krk kolenom, mala celosvetovú sledovanosť. Po celom svete vznikali demonštrácie za koniec utláčania národnostných menšín. Zdalo sa, že časom sa všetko upokojilo, no neďaleko od nás sa opäť rieši neprimeraný záťah polície.

Dvaja strážnici v službe a vo vestách s nápisom Mestská policie boli zachytení na videu, ktoré sa objavilo na sociálnej sieti Instagram. Stoja pri mužovi, ktorý leží pri nich na zemi a snaží sa brániť. Jeden policajt do muža kope a druhý si drží jeho hlavu služobnou obuvou niekoľko sekúnd. Okrem toho je počuť, ako muža slovne ponižujú. Incidentom, ktorý sa mal odohrať minulý týždeň, sa už zaoberá aj štátna polícia ČR.

Z videa nie je jasné, čo sa medzi civilistom a mužmi zákona odohralo predtým. Obaja policajti však boli nervózni a nahnevaní. Muž v modrej bunde bol očividne malátny. Snaží sa vrátiť kopance, ktoré dostáva od jedného z policajtov. Ten mu odkopne nohu a druhý mu šliapne na tvár a drží hlavu pri zemi niekoľko sekúnd. "Neskúšaj to na nás, vole, čo si myslíš? Klamstvo, vole, ani sa nepohni!" kríči jeden z nich na opilca, ktorý už ležal bez pohybu.

Šéf bol na dovolenke

Šéf strážnikov v Lipníku nad Bečvou Pavel Maloch sa vyjadril, že incident sa skutočne odohral. Minulý týždeň bol ale na dovolenke, takže podrobnosti sa dozvedel až neskôr. "Policajti majú právo použiť donucovacie prostriedky. Pokiaľ to bolo, alebo nebolo primerané, to by som nechal na posúdenie štátnej polície," povedal Maloch pre ČT24.

Strážnici mali podľa Malocha opilca previesť na záchytku. Nemal byť zranený, čo potvrdila aj záchranka po jeho ošetrení. Polícia ČR sa k prípadu vyjadrila na Twitteri so slovami, že Prerovskí krminalisti zákrok preverujú.

Olomoucký kraj - Přerovští kriminalisté prověřují zákrok strážníků městské policie v Lipníku nad Bečvou z minulého týdne. Právní kvalifikace nebyla doposud stanovena. #policieolk — Policie ČR (@PolicieCZ) February 15, 2023

Dvojica strážnikov podľa Malocha momentálne nechodí do práce, vyhadzov ale nedostali, keďže prípad je v štádiu vyšetrovania. Incident sa mal odohrať na mieste, kde bývajú problémy s alkoholikmi a prevozy na záchytku sú odtiaľ čoraz častejšie.