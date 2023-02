Podľa šéfa NATO Čína zvažuje a možno plánuje dodávky zbraní pre Rusko: Nemali by podporovať nezákonnú vojnu

"Nezaznamenali sme žiadne dodávky smrtiacich zariadení z Číny do Ruska, ale spozorovali sme náznaky, že to zvažujú a možno to plánujú. A to je dôvod, prečo pred tým Spojené štáty a ďalší spojenci veľmi jasne varujú," povedal Stoltenberg. "A Čína by, samozrejme, nemala podporovať ruskú nezákonnú vojnu, (ktorá je) nehanebným porušením medzinárodného práva," dodal šéf NATO. Ako ďalej uviedol, Čína je členom Bezpečnostnej rady OSN a vojna proti Ukrajine je porušením Charty OSN.

"Základným princípom tejto charty je rešpektovať integritu iných národov a... nie vpadnúť do inej krajiny so státisícmi vojakov, čoho by, samozrejme, Čína nemala byť súčasťou," povedal Stoltenberg. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v nedeľu uviedol, že Čína zvažuje poskytnutie zbraní Rusku do boja proti Ukrajine. Peking varoval, že akékoľvek dodávky zbraní Moskve mu "spôsobia vážny problém".

Galéria fotiek (2) Antony Blinken v Juhoafrickej republike (JAR) v rámci jeho afrického turné.

Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Harnik, Pool

Zástupca čínskeho veľvyslanca pri OSN Taj Ping na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN uviedol, že dodávky zbraní Ukrajine neprinesú mier. Pozícia Číny voči Ukrajine je podľa jeho slov "konzistentná a jasná", pričom za najvyššiu prioritu Pekingu označil dosiahnutie prímeria a zastavenie bojov.