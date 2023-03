Maďarsko bude o vstupe Fínska a Švédska do NATO hlasovať až 20. marca

BUDAPEŠŤ - Hlasovanie o vstupe Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie v maďarskom parlamente sa môže oneskoriť o ďalšie dva týždne. Podľa nového harmonogramu zasadnutí schváleného vo štvrtok o rozšírení NATO majú totiž poslanci parlamentu namiesto budúceho týždňa hlasovať až 20. marca.

Podľa servera vláda premiéra Viktora Orbána už vyše pol roka odkladá ratifikáciu rozšírenia NATO z rôznych dôvodov. Premiér minulý piatok podotkol, že na stretnutí frakcií vládnych strán Fidesz a KDNP v Balatonfürede sa k tejto téme rozprúdila diskusia, preto do oboch uvedených krajín vysielajú parlamentnú delegáciu vedenú bývalým ministrom obrany Csabom Hendem a predsedom zahraničného výboru Zsoltom Némethom.

Galéria fotiek (2) Maďarský premiér Viktor Orbán

Zdroj: SITA/AP Photo/Denes Erdos, File

Podporíme vstup Fínska a Švédska do NATO, ale musí tomu predchádzať vyriešenie sporov

Fidesz a KDNP vydali vo štvrtok vyhlásenie, v ktorom vyjadrili podporu rozširovaniu a posilňovaniu NATO. V súčasnosti však podľa nich súhlas Maďarska pre vstup do NATO požadujú krajiny, ktoré v posledných rokoch Maďarsko často urážali a nespravodlivo obviňovali. "Podporíme vstup Fínska a Švédska do NATO, ale musí tomu predchádzať vyriešenie sporov. Za týmto účelom navštívi tieto dve krajiny na budúci týždeň parlamentná delegácia," píše sa vo vyhlásení.

Fínsko a Švédsko oficiálne požiadali o vstup do NATO vlani v polovici mája

Výsledok rokovaní delegácie podľa Telex.hu postoj vlády výrazne neovplyvní, pretože napríklad aj šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó sa jasne vyjadril, že podporujú vstup Fínov a Švédov do NATO. Rokovanie o vládnom návrhu rozšírenia NATO sa v maďarskom parlamente začalo v stredu. Fínsko a Švédsko vlani v polovici mája oficiálne požiadali o vstup do NATO pre obavy spojené s ruskou inváziou na Ukrajinu. Ich začlenenie do NATO už ratifikovalo 28 z 30 členských štátov s výnimkou Maďarska a Turecka.