Rusku hrozí v dôsledku vojny kolaps: Štatistiky spôsobili šok! Toto ďalšie generácie už zrejme neuvidia

Vo fonde národného blahobytu (FNB), čo je hlavná rezerva Ruska, bolo na začiatku februára viac ako 10,8 bilióna rubľov (139,5 miliardy eur). To je približne 7,2 percenta hrubého domáceho produktu. Na prvý pohľad sa to zdá veľmi veľa, ale na pozadí pokračujúcej vojny proti Ukrajine a počas ekonomickej krízy, ktorú vojna vyvolala, sa ruské rezervy roztápajú pred očami. Na začiatku roka 2022 bolo vo fonde viac ako 13,6 bilióna rubľov.

Matovič končí vo funkcii ministra financií, Čaputová dočasne poverila Hegera riadením tohto rezortu (archívne video)

V januári 2023 ministerstvo financií predalo z fondu jüany a zlato za 38,9 miliardy rubľov, všetko išlo na zaplátanie rozpočtu. V roku 2022 na tieto ciele išli z fondu asi tri bilióny rubľov, ďalší bilión potom na rôzne investície (úrady takto často pomáhali firmám, ktoré utrpeli krízou). Tento rok sa situácia sotva zmení. Rozpočet počíta so schodkom takmer tri bilióny rubľov, a to pri cene ropy 70 dolárov za barel. Ruská ropa sa ale odtrhla od svetového trhu kvôli západným sankciám a ak to takto pôjde ďalej, reálny schodok bude oveľa vyšší, než boli predpoklady. Z toho vyplýva jednoduchý záver - príjmy rozpočtu zjavne nestačia na všetky výdavky, a tak sa rezervy budú ďalej zmenšovať. Ruské úrady v posledných rokoch viedli veľmi prísnu rozpočtovú politiku. Pred vojnou bol rozpočet vyvážený a pri cene ropy o trošku vyšší ako 40 dolárov za barel. Reálne ceny boli ale oveľa vyššie a prebytok plynul do FNB. Súčasných skoro 11 biliónov rubľov je výsledok tejto šetrnosti. Ale nie je to s nimi až také jednoduché.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TASR/AP Photo/Pavel Golovkin

Má Rusko skutočne k dispozícii pár rokov?

Ministerstvo financií v pondelok zverejnilo štatistické údaje o januárovom plnení rozpočtu, ktorý spôsobil šok. Deficit rozpočtu predstavoval skoro 1,8 bilióna rubľov. Príjmy klesli o viac ako 35 percent oproti mierovému januáru 2022 a príjmy z ropy a plynu o 46 percent. Ale najhoršie vyzerá situácia s výdavkami; v januári vzrástli skoro o 60 percent na viac ako tri bilióny rubľov. "Hlavnou príčinou prehĺbenia deficitu sú na január neobvykle vysoké výdavky. Ak by výdavky zostali na minuloročnej úrovni, schodok by nepresiahol 700 miliárd rubľov," myslí si Alexander Isakov z Bloomberg Economics. Ekonóm označuje rast výdavkov za hlavné riziko pre tohtoročný rozpočet, ani od príjmov nečaká nič dobré. Príjmy z ropy a plynu budú oproti prognózam nižšie o pár biliónov.

Do rozpočtu smerujú aj rôzne vnútorné dane, ktoré môžu klesať, keď podnikanie viazne. V januári sa tieto príjmy tiež stenčili. Ale tu svoju úlohu zohrali skôr byrokratické príčiny - vratky DPH a platby vopred z dane zo zisku. Ministerstvo financií uisťuje, že januárový kolaps je len dočasný a tvrdí, že výdavky budú v rámci plánovaného rozpočtu. Mnohí ale pochybujú; napríklad riaditeľ pre investície Loko-invest Dmitrij Polevoj je presvedčený o tom, že rozpočtový deficit bude na konci roka vyšší, asi tak 3,5 alebo 3,6 bilióna rubľov.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TASR/Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, Gettyimages.com

Pred vojnou rozpočtový systém fungoval stabilne; rezervy rástli, schodok neexistoval. Vojna však tento systém zničila. Takmer hneď po jej vypuknutí sa v Moskve prestali riadiť spomínaným pravidlom a výdavky začali rýchlo rásť. Úrady sľubovali vypracovať nové pravidlo. Na konci minulého roka sa objavilo, ale vo veľmi osekanej podobe - bol stanovený rozmer príjmov na úrovni ôsmich biliónov rubľov a všetko, čo by šlo nad túto sumu, malo ísť do rezerv. To však sotva bude fungovať. Rusko má ešte ďalšie "vankúše", napríklad rezervy centrálnej banky, ktoré činia skoro 598 miliárd dolárov, ale tie sú čiastočne zmrazené. FNB predstavuje časť rezerv centrálnej banky v zlate a valutách, ale vláda má právo disponovať iba nimi. Celkovo však nie je v tejto rezerve dosť peňazí, aby financovali rozpočtový deficit.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TASR/AP Photo/Mstyslav Chernov

Čo ak sa FNB vyčerpá?

Variantov nie je veľa. Rozpočtová politika sa sprísní a na pokrytie deficitu bude nutné využívať len príjmy z ropy a plynu a vnútorné pôžičky. Úrady obmedzia výdavky, ale iba tie, ktoré obmedziť môžu, čiže nie tie, ktoré idú na obranu a národnú bezpečnosť. Okrem toho si štát bude požičiavať od svojich obyvateľov. FNB bol zamýšľaný na podporu budúcich generácií a na vyváženie dôchodkového systému, ale na túto rolu už možno zabudnúť. "Zo strategického aktíva sa fond stal skôr zdrojom rýchleho zaplátania rozpočtových dier. Nie je isté, či sa vôbec dožije budúcich generácií, ktorých dôchodkové problémy mal podľa pôvodného zámeru riešiť," uviedla odborníčka na verejné financie moskovskej konzultačnej spoločnosti Economic Expert Group Alexandra Osmolovská-Suslinová.