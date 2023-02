ANALÝZA Firmy by sa mali pripraviť na recesiu, Európu môže ovplyvniť najmä vojna

"Začiatok roka bol priaznivý, pretože zníženie celkovej inflácie na vyspelých trhoch ukázalo, že menová politika funguje. To najhoršie však ešte nie je za nami," hodnotí hlavný ekonóm firmy Arun Singh.

"Centrálne banky v niektorých krajinách sa budú musieť stále spoliehať na zvyšovanie úrokových sadzieb, čo znamená, že by sa podniky mali pripraviť na pravdepodobnú recesiu. Snaha pevninskej Číny o ekonomické oživenie v roku 2023 pravdepodobne povzbudí dopyt, rovnako tak bude mať pozitívny vplyv zvýšenie cestovného ruchu z Číny," doplnil Singh.

Firmy, najmä vo vyspelých štátoch sveta, by sa mali pripraviť na recesiu, zhodujú sa odborníci zo spoločnosti. Logika, že recesia vyvolaná centrálnymi bankami (ak vôbec nastane) by mala byť mierna, by mohla platiť pre Spojené štáty americké, no v Európe môže výsledky ovplyvniť priebeh vojny medzi Ruskom a Ukrajinou, zdôraznila firma.

Doplnila, že dobré správy pre ekonomiku ohlasuje pevninská Čína, kde tvorcovia hospodárskej politiky zopakovali, že oživenie ekonomiky je hlavnou politickou prioritou na tento rok. Okrem nasadenia úverovej podpory pre sektor nehnuteľností boli opäť otvorené hranice a v niekoľkých provinciách spotrebitelia dostali spotrebné poukážky, ktoré majú stimulovať domáci dopyt. Do Číny dorazili dodávky uhlia z Austrálie, prvýkrát po dvoch rokoch, čo naznačuje zlepšenie vzájomných vzťahov.

Profitovať by mal aj cestovný ruch, v priebehu minulého roku napriek znovuotvoreniu hraníc sa boom cestovného ruchu v ázijských ekonomikách nedostavil, a to pre nedostatok čínskych turistov. To by sa malo zmeniť novým postojom pevninskej Číny k reštriktívnym opatreniam, predikuje spoločnosť.

Doplnila, že počet prípadov ochorenia covidom však zostáva stále vysoký. Preto niekoľko krajín zaviedlo opatrenia voči prichádzajúcim cestovateľom z pevninskej Číny. Je pravdepodobné, že prínosy z opätovného otvorenia Číny sa budú prejavovať skôr pomaly.

Niektoré štáty sa recesii vyhli

Výhľad západnej Európy sa v dôsledku teplejších zimných mesiacov presunul zo stupňa rýchlo sa zhoršujúci na zhoršujúci. "Stále sme neprekročili kritickú februárovú hranicu, no všetko nasvedčuje tomu, že Európa zvládla zimu lepšie, než mnohí očakávali," uviedla Štěpánová. Priemyselná výroba nedostala taký úder, ako sa predpokladalo a prvé údaje o hrubom domácom produkte (HDP) naznačujú, že Spojené kráľovstvo aj Nemecko sa v minulom roku pravdepodobne vyhli recesii.

Minulý mesiac Európa zaviedla cenové stropy na ruskú ropu na úroveň 60 dolárov za barel. Európske firmy sa súčasne pripravujú na dodržanie úplného embarga na dovoz surového a rafinovaného paliva z Ruska. To by mohlo trvalo zmeniť toky obchodu s energiou do regiónu, uzavrela spoločnosť.