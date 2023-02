Z ruskej vesmírnej lode unikla chladiaca kvapalina: Posádka ISS je však v bezpečí

Roskosmos podľa agentúry AP uviedol, že poklop medzi stanicou a loďou Progress MS-21 bol uzamknutý, takže incident nemal vplyv na ISS."Teplota a tlak na palube ISS sú v norme a zdravie a bezpečnosť posádky nič neohrozuje," uviedol Roskosmos vo svojom vyhlásení. AP konštatovala, že z prvého vyhlásenia Roskosmosu k prípadu nebolo jasné, či tlak klesol v celej nákladnej lodi alebo len v niektorých jej systémoch. Vedúci programov Roskosmosu pre posádky Sergej Krikaľov neskôr spresnil, že došlo k zníženiu tlaku v chladiacom obvode lode.

Špecialisti pomáhajú svojim ruským kolegom pri odstraňovaní problémov

NASA informovala, že jej špecialisti pomáhajú svojim ruským kolegom pri odstraňovaní problémov s únikom chladiacej kvapaliny. K úniku chladiacej kvapaliny na ISS došlo aj v decembri - tento incident však súvisel s posádkovou kapsulou Sojuz. Podľa ruských špecialistov to spôsobil malý meteoroid, ktorý zanechal malú dieru vo vonkajšom chladiči a do vesmíru vytryskla chladiaca kvapalina. Roskosmos v súvislosti s tým uviedol, že odborníci dôkladne preskúmajú materiály a technológie používané pri výrobe kozmických lodí.

Nákladná loď Progress bola pred zistením úniku už naložená

Podľa vyhlásenia Roskosmosu bola nákladná loď Progress pred zistením úniku už naložená, a to odpadom z ISS. Od ISS sa má odpojiť 18. februára, keď následne zhorí v atmosfére Zeme. Na ISS v sobotu pristála ďalšia ruská nákladná loď - Progress MS-22 -, ktorá tam dopravila takmer tri tony potravín, vody a paliva spolu s vedeckým vybavením pre posádku.Trojica jej členov - ruskí kozmonauti Sergej Prokopiev a Dmitrij Petelin a astronaut NASA Frank Rubio - mali v marci použiť na návrat na Zem spomínanú kapsulu Sojuz.

V obave, že vyššie teploty v kapsule spôsobené decembrovým únikom chladiacej kvapaliny by pre posádku mohli predstavovať riziko, sa ruskí predstavitelia rozhodli, že 20. februára vypustia do vesmíru ďalšiu kapsulu Sojuz, aby mala posádka v prípade núdze k dispozícii záchrannú loď.Keďže sa táto cesta uskutoční v automatickom režime, aby sa urýchlil štart, striedajúca posádka, ktorá vymení spomínanú trojicu, teraz bude musieť čakať zrejme až do konca leta alebo jesene, kým bude pripravená ďalšia kozmická loď.

Misia sa možno predĺži takmer na rok

V praxi to znamená, že Prokopiev, Petelin a Rubio budú musieť zostať na ISS o niekoľko mesiacov dlhšie, čím sa ich misia možno predĺži takmer na rok. NASA sa zúčastnila na všetkých diskusiách a s plánom ruskej strany súhlasila. Okrem Prokopieva, Petelina a Rubia sú na ISS aj astronauti NASA Nicole Mannová a Josh Cassada, Ruska Anna Kikinová a Japonec Koiči Wakata. Táto štvorica sa na ISS vyviezla v októbri minulého roka v module americkej spoločnosti SpaceX.