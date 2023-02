Bývalý maďarský europoslanec verí, že Rusko vo vojne vyhrá: Chcel by si uchmatnúť kus Ukrajiny!

V tomto prípade by údajne nešlo o“oficiálny” plán ale bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev už v minulosti navrhoval, že po zničení Ukrajiny by sa jej územie mohlo rozdeliť medzi Poľsko, Slovensko, Maďarsko ale aj Rumunsko. „Cítil som maďarskú vôľu tento plán nasledovať počas neformálnych rozhovorov s vládnymi politikmi. Orbán to ale otvorene nespomínal,“ povedal Jávor.

Bývalý europoslanec vysvetlil aj, ako je to v prípade odmietania sankcií voči ruskej energetike, informuje euractiv. Maďarského premiéra Rusi nevydierajú, ale Maďari chcú byť energicky od Ruska naďalej závislí a to dobrovoľne. „Technicky by bolo možné dostať sa k iným zdrojom ropy. Máme Transjadranský plynovod z Chorvátska, mohli by sme ropu dovážať aj z Rakúska. Takže napriek tomu, že je v súčasnosti ruská ropa strategicky dôležitá, v prípadoch núdze ju možno nahradiť,“ dodal.

Pri plyne je vraj situácia zložitejšia. V tomto prípade má Maďarsko menej možností ako ruský plyn nahradiť. Bývalý europoslanec však pripustil, že Maďarsko by sa mohlo napojiť na európsku infraštruktúru najmä na Rakúsko, Slovensko, Chorvátsko, Rumunsko a Srbsko.

Prečítajte si tiež Pavel chce Slovensko navštíviť hneď po inaugurácii: K Maďarsku nemá negatívny postoj

„Infraštruktúra ponúka určitý potenciál, neexistujú ale žiadne dohody ani kontrakty. Naopak, Maďarsko na jeseň roku 2021, tesne pred ruskou inváziou na Ukrajinu, podpísalo dlhodobý – až pätnásťročný – kontrakt s Gazpromom. A maďarská vláda je odhodlaná neporušiť ho,“ uzavrel Jávor.