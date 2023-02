Vodcu Červených Kmérov previezli do väznice, kde si odpyká dva doživotné tresty

Khieu Samphan bol popredným predstaviteľom komunistického režimu, ktorý v 70. rokoch 20. storočia v Kambodži za necelé štyri roky vyhladil štvrtinu tamojšieho obyvateľstva. Zatknutý bol v roku 2007 a odvtedy ho zadržiavali v špeciálnom zariadení súdu. Spolu s Nuon Cheaom, ktorý zomrel v roku 2019, boli v roku 2014 odsúdení na doživotie aj za zločiny proti ľudskosti. Odsúdenie Khieu Samphana za genocídu súvisí s prenasledovaním príslušníkov vietnamskej menšiny, ktorých Červení Kméri považovali za vnútorných nepriateľov.

Do väznice Kandal bol tento prominentný väzeň prevezený 30. januára, uviedla v stredu vo vyhlásení prokuratúra. Dodala, že justičné orgány prijali opatrenia, aby podmienky väzby boli primerané pokročilému veku Khieu Samphana, jeho obmedzenej pohyblivosti a zdravotnému stavu. Súd so zastúpením kambodžských aj zahraničných sudcov bol zriadený s cieľom potrestať zločiny Červených Kmérov z rokov 1975 - 1979. Ich radikálnej politike je pripisovaná zodpovednosť za úmrtie približne 1,7 milióna ľudí, ktorí zomreli hladom, na následky chorôb a prepracovania, alebo ich popravili. Vodca režimu Pol Pot nebol nikdy postavený pred súd, pretože zomrel v roku 1998, ešte pred jeho zriadením.