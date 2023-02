Zníženie veku priestupkovej zodpovednosti môže mať preventívny efekt

Galéria fotiek (1) Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Zníženie veku priestupkovej zodpovednosti z 15 na 14 rokov by malo priniesť preventívny efekt. Zjednotenie s vekom trestnej zodpovednosti má svoj praktický význam, hoci rovnako by sa mohlo uvažovať aj o opätovnom zvýšení veku trestnej zodpovednosti na 15 rokov. Uviedli to Tamara Čipková a Mária Havelková z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v súvislosti s novelou zákona o priestupkoch, predloženou v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Poznamenali, že prostriedky správneho a trestného práva by nemali byť preferovanými spôsobmi výchovy mladistvých.