FOTO Žena chcela chytiť kľúč, zabodol sa jej do tváre: Desivý rozsah zranenia ukazuje röntgenová snímka

V skutočnosti si Renée chcela len zaobstarať niečo na jedenie. Odišla zo svojho bytu v Sudbury v severnej Kanade a chcela sa odviezť do McDonald's. Keď zostupovala po schodoch, spomenula si: Kľúč od auta nechala vo svojom byte na poschodí. Zdá sa však, že problém je rýchlo vyriešený: Jeden z jej priateľov je hore, zoberie kľúč a hodí ho Renée. To sa však neskončí dobre. Presnejšie zasiahne ju do stredu tváre.

"Cítila som tlak," spomína na tento moment 24-ročná žena v rozhovore pre Daily Mail. Renée spočiatku nechápala, čo sa stalo: Myslela si, že kľúč ju práve trafil do tváre a odrazil sa od nej. Keď sa však priateľ rúti dolu schodmi, je šokovaný, keď vidí bezprecedentný následok hodu kľúčom: „Môj priateľ sa na mňa pozrel a povedal: ‚Bože môj, nehýb sa‘. Potom spanikáril,“ uviedla Renée.

Galéria fotiek (3) Zdroj: profimedia.sk

Mladá žena ale stále verila, že hod nespôsobil žiadne väčšie škody. "Asi to bol ten adrenalín," hovorí a spomína. „Necítiš to hneď. Neverila som mu a išla som sa na seba pozrieť do zrkadla do kúpeľne.“ Až potom zbadala, že kov kľúča jej prepichol líce vedľa nosa. "Bála som sa. Najväčšiu starosť mi robili oči. Bolo mi jedno, či zostane jazva. Ak sa o ňu budem správne starať, jazva zmizne. Mojou starosťou bolo viac: 'Budem môcť vidieť?'“.

Galéria fotiek (3) Zdroj: profimedia.sk

Renée mala však šťastie v nešťastí: V nemocnici jej kľúč vytiahol plastický chirurg. Vystrašenej žene vysvetlil, že kľúč jej prenikol do nosnej dutiny, no nezasiahol žiadne dôležité nervy. Rana sa hojí bez komplikácií – a ako Renée dúfala, nezostala ani jazva. Napriek tomu sa poučila, ubezpečuje Daily Mail: „Určite si myslím, že ľudia by si mali dávať väčší pozor. Šialené nehody sa stávajú neustále a nemyslím si, že si to uvedomujeme."