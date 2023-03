V Českej republike pribúdajú poruchy na plynových kotloch: Odborníci za tým vidia plyn z Nórska!

Sťažnosti zaznamenalo už aj české Ministerstvo priemyslu a obchodu. Minister Jozef Síkela za stranu STAN pre CNN Prima News tieto informácie potvrdil. Odborníci z českého Plynárenského zväzu uvádzajú, že problém je v dodávke zemného plynu, ktorý je v zlej kvalite. Za problémami by tak mohol stáť nórsky plyn, ktorým sa distribútori snažia nahradiť plyn ruský. Ten však obsahuje približne 2,5 miligramu sulfánu (sirovodíka) na kubický meter. Ruský obsahoval 0,1 miligramu. V medených trubkách potom vytvára reakciu a môže zaniesť plynovú armatúru. Pomôcť by mohli filtre, ktoré by mali tieto nečistoty zachytiť.

Distribútori však tvrdia, že neevidujú prekročenie platných noriem a pri kontrolách neboli odhalené žiadne anomálie. Spoločnosť Net4gas, ktorá zabezpečuje prepravu zemného plynu cez Českú republiku rieši túto záležitosť spolu s Českým plynárenským zväzom a Energetickým regulačným úradom.

Odborníci zatiaľ pripomínajú pravidelné ročné kontroly. Pri pravidelných kontrolách by sa podobným problémom dalo predísť včas. Zákazníkom zároveň odporúčajú aby sa obrátili na svojho distribútora, keďže výrobcovia kotlov to nepovažujú za záručnú opravu. Plyn v Českej republike pochádza aktuálne výhradne z Nórska a LNG terminálov.