Česko prekročilo míľnik a stalo sa nezávislým od plynu z Ruska: Jeho dodávky z východu klesli na nulu

PRAHA - Česká republika už nie je závislá od zemného plynu z Ruska. V januári 2023 klesli totiž jeho dodávky na nulu, keďže vláda v Prahe začala v minulom roku radikálne obmedzovať jeho dovoz po invázii ruskej armády na Ukrajinu vo februári 2022. Oznámil to v sobotu (18. 2.) večer na sociálnej sieti Twitter minister priemyslu a obchodu Jozef Síkela. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

archívne video

Síkela však nepovedal, či je jeho krajina už natrvalo nezávislá od ruského plynu, pripomína DPA. Česká republika bola v predchádzajúcich rokoch takmer úplne závislá od ruského plynu, ktorý sa podieľal zhruba 97 % na celkových dodávkach. Ale keď Moskva na konci augusta zastavila transport plynu cez plynovod Nord Stream do Nemecka, dodávky ruského plynu do Česka môžu prúdiť už len cez Slovensko. Od septembra do konca roka 2022 pritom klesli dodávky cez Slovensko len na 2,2 % a v januári na nulu.

K obmedzeniu došlo po znížení spotreby

Česko v priebehu roka nahradilo ruský plyn alternatívnymi dodávkami, najmä z Nórska cez Nemecko a tiež skvapalneným zemným plynom (LNG) z Belgicka a Holandska. Dodávky nórskeho plynu cez Nemecko do ČR od októbra do konca roka 2022 vzrástli o približne 23 %, z Holandska o 29 % a z Belgicka až o 250 %. Podľa ministra Síkelu k obmedzeniu dovozu ruského plynu prispelo aj zníženie spotreby tejto suroviny v Česku, ktorá v posledných troch mesiacoch minulého roka klesla takmer o 28 %, čo predstavuje úsporu 850 miliónov metrov kubických (m3) plynu.