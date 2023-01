Spolupracovník Václava Havla: Prezident nemôže rozumieť všetkému, musí mať dobrý tím poradcov

PRAHA - Prezident nemôže rozumieť všetkému. Musí mať v tíme ľudí, ktorí mu budú radiť, inšpirovať ho, dávať mu podnety a informovať ho, aby bol neustále v obraze. Vo vysielaní ČT24 to v sobotu povedal bývalý spolupracovník českého prezidenta Václava Havla Ladislav Špaček, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Vybrať si dobrých ľudí do svojho tímu je podľa Špačka ťažké. Zodpovednosť prezidenta za ich výber musí byt dvojitá. "Jednak aby to bol naozaj odborník na danú sféru, ale súčasne, aby to bol človek prijateľný pre verejnosť," vysvetlil bývalý člen Havlovho tímu. Dodal, že súčasní poradcovia prezidenta Miloša Zemana nie sú ľuďmi vnímaní pozitívne.

Zároveň pripomenul, že ani počas prvého prezidentského úradu Václava Havla neboli jeho poradcami odborníci, ale priatelia. Až neskôr si Havel svoj tím profesionalizoval. Práve vtedy sa jedným z jeho poradcov stal aj Špaček.

Havel si často presadzoval svoj názor

Prezident so svojím tímom všetko konzultuje, ale konečné rozhodnutie musí urobiť sám. Následne zaň nesie zodpovednosť. Havel si podľa Špačka často presadzoval svoj názor. Zároveň si však ctil ústavu, ktorú so sebou podľa neho stále nosil.

Hlava štátu si musí podľa Špačka udržiavať kontakt s verejnosťou. "Prezident je pre mnoho ľudí niekým, kto im prináša nádej a ukazuje cestu vpred," myslí si Havlov bývalý spolupracovník. Hlava štátu preto podľa neho musí empaticky čítať záujem verejnosti a vedieť vyčítať, kedy ho verejnosť potrebuje počuť.