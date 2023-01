Prezidentské voľby v ČR: Volebná účasť je v niektorých okresoch vyššia než v predchádzajúcich voľbách

Vo volebnom obvode Praha 6 dosiahla volebná účasť v sobotu do 10.00 h už takmer 59 percent, čo je o 1,2 percenta viac než pred piatimi rokmi, uvádza portál iDnes.cz. Volebná účasť v Brne dosiahla v sobotu o 10.00 h 56,46 percenta, pričom v roku 2018 do tohto času odvolilo 51,23 percenta voličov. Vyššiu volebnú účasť než v roku 2018 hlásili aj v Moravskosliezskom kraji. Podľa krajského úradu tam volebná účasť zatiaľ dosahuje okolo 50 percent. Celkovo prišlo v prvom kole volieb v roku 2018 odovzdať svoj hlas 61,92 percent voličov. V roku 2013 to bolo 61,31 percent.

Politológ Tomáš Lebeda však vo vysielaní ČT24 upozornil, že účasť voličov zvykne byť v prvom kole vyššia než v druhom aj preto, že voliči neúspešných kandidátov už nemajú motiváciu ísť voliť znovu. "Zaujímavé je, že v roku 2018 prišlo k nárastu. Bolo to zhruba zo 62 percent na 66,6. Tento nárast bol pravdepodobne jedným z dôvodov, prečo dokázal Miloš Zeman uspieť. Dokázal medzi prvým a druhým kolom zmobilizovať voličov," uviedol Lebeda.

V Českej republike v sobotu pokračuje prvé kolo prezidentských volieb. Volebné miestnosti sa otvorili o 8.00 h, občania môžu hlasovať do 14.00 h. Nového českého prezidenta alebo prezidentku môže vyberať 8,3 milióna oprávnených voličov. O hlasy voličov sa uchádzajú ôsmi prezidentskí kandidáti. Ak žiaden kandidát nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu z celkového počtu platných hlasov, 27. a 28. januára sa uskutoční druhé kolo volieb.